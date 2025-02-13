Как средства на россиян идут на войну

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации, о том, что Россия может остаться без средств из Фонда национального благосостояния сообщил бывший министр финансов России Михаил Задорнов. Он отметил, что только в случае завершения военных действий удастся сбалансировать бюджет России.

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Известно, что на сегодня объем ликвидных средств российского фонда составляет примерно 3,8 триллиона рублей, или где-то 42 миллиарда долларов.

Это меньше чем 2% ВВП страны сейчас, а перед началом полномасштабной войны было 7,4% ВВП.

Еще раньше в Центре сообщали, что средств в Фонде осталось меньше, чем когда-либо со времен создания в 2008 году. Только за 3 года большой войны объем Фонда сократился на две трети.