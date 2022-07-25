В Китае решили не вкладывать деньги в новые проекты в россии, Египте и Шри-Ланке в первой половине 2022 года. Речь идет об инициативе, известной под названием "Один пояс, один путь".

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Страны Запада обвиняли официальный Пекин в течение последних лет в развитии "дипломатии кредитов", чтобы сделать другие развивающие страны более зависимыми, пишет Bloomberg.

Китай сократил инвестиции в россию

В первой половине 2022 года Китай не подписал никаких новых соглашений с организациями из государства-агрессора. С учетом новых данных от центра Green Finance & Development Center при Фуданском университете (Шанхай), впервые с 2013 года инвестиции Китая в россию в рамках своей инициативы "Один пояс, один путь" упали до нулевой отметки.

Это свидетельствует о том, что официальный Пекин стремится избежать санкций, которые страны Запада вводят против россии из-за ее полномасштабной военной агрессии против Украины, пишет Business Insider. Об этом заявил и глава центра Green Finance & Development Center Кристоф Недопил Ван.

Обратите внимание! Это достаточно резко контрастирует с прошлыми обещаниями на миллиарды долларов и контрактами. В частности, в 2022 году официальные Пекин и москва подписали соглашения на сумму в размере примерно 2 миллиарда долларов.

Эксперт добавил, что этот спад может быть временным, поскольку между россией и Китаем однозначно есть мощное взаимодействие. Кроме того, Поднебесная существенно увеличила объемы импорта из энергетического сектора агрессора, несмотря на войну. Прежде всего, речь идет о нефти.

Главным бенефициаром стали регион Ближнего Востока, в который Китай инвестировал третью часть от общего объема средств. Больше всего денег Поднебесная инвестировала в Саудовскую Аравию. Речь идет о сумме в размере 5,5 миллиарда долларов.

Далее следует Ирак, получивший 1,5 миллиарда долларов для проектов связанных со строительством. В этот список попали Филиппины и Сербия, которые тоже получили значительные новые строительные проекты, сообщает Bloomberg.

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