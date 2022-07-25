У Китаї вирішили не вкладати гроші у нові проєкти у росії, Єгипті та Шрі-Ланці у першій половині 2022 року. Йдеться про ініціативу, яка відома під назвою "Один пояс, один шлях".

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Країни Заходу звинувачували офіційний Пекін протягом останніх років у розвитку "дипломатії кредитів", аби зробити інші країни, які розвивають більш залежними, пише Bloomberg.

Китай скоротив інвестиції у росію

У першій половині 2022 року Китай не підписав жодних нових угод з організаціями з держави-агресорки. З врахуванням нових даних від центру Green Finance & Development Center при Фуданському університеті (Шанхай), вперше з 2013 року інвестиції Китаї у росію у рамках своєї ініціативи "Один пояс, один шлях" впали до нульової позначки.

Це свідчить про те, що офіційний Пекін прагне уникнути санкцій, які країни Заходу запроваджують проти росії через її повномасштабну військову агресію проти України, пише Business Insider. Про це заявив й очільник центру Green Finance & Development Center Крістоф Недопіл Ван.

Зверніть увагу! Це досить різко контрастує з минулими обіцянками на мільярди доларів та контрактами. Зокрема, у 2022 році офіційні Пекін та москва підписали угоди на суму у розмірі приблизно 2 мільярдів доларів.

Експерт додав, що цей спад може бути тимчасовим, оскільки між росією та Китаєм однозначно є потужна взаємодія. Крім того, Піднебесна істотно збільшила обсяги імпорту з енергетичного сектора агресора попри війну. Перш за все йдеться про нафту.

Головним бенефіціаром стали регіон Близького Сходу, у який Китай інвестував третю частину від загального обсягу коштів. Найбільше грошей Піднебесна інвестувала у Саудівську Аравію. Йдеться про суму у розмірі 5,5 мільярда доларів.

Далі йде Ірак, який отримав 1,5 мільярда доларів для проєктів пов'язаних з будівництвом. До цього переліку потрапили Філіппіни та Сербія, які теж отримали значні нові будівельні проєкти, повідомляє Bloomberg.

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