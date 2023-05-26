Россия и рынок золота

После начала полномасштабной войны России против Украины многое, что в мире изменилось. В частности, масштабная санкционная кампания против официальной Москвы вынуждает агрессора искать новые варианты для экспорта тех или иных категорий товаров.

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Например, теперь ключевым центром торговли российским золотом являются Объединенные Арабские Эмираты. Данные по таможне свидетельствуют, что эта страна после начала полномасштабной агрессии против Украины импортировала 75,7 тонны российского золота на сумму в размере 4,3 миллиарда долларов. В 2021 году этот показатель составлял 1,3 тонны драгоценного металла.

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В тройку лидеров также входят Китай и Турция. Объемы экспорта российского золота в эти страны с 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года составили примерно 20 тонн. В целом на ОАЭ, Китай и Турцию сейчас приходится почти 100% экспорта этого драгоценного металла.

Дело в том, что упомянутые выше страны не присоединились к санкциям против официальной Москвы. В то время как Россия потеряла рынок сбыта в странах коллективного Запада после февраля 2022 года. Интересно, что в ОАЭ заявили, что в стране уделяют значительное внимание борьбе с незаконными товарами, отмыванием денег и попавшими под санкции субъектами.