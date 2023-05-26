Росія і ринок золота

Після початку повномасштабної війни Росії проти України багато, що у світі змінилося. Зокрема, масштабна санкційна кампанія проти офіційної Москви змушує агресора шукати нові варіанти для експорту тих чи інших категорій товарів.

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Для прикладу, тепер ключовим центром торгівлі російським золотом є Об'єднані Арабські Емірати. Дані з митниці свідчать, що ця країна після початку повномасштабної агресії проти України імпортувала 75,7 тонни російського золота на суму у розмірі 4,3 мільярда доларів. У 2021 році цей показник становив 1,3 тонни дорогоцінного металу.

До теми! Найбільша золотовидобувна компанія вирішила придбати свого конкурента на ринку. Йдеться про американську корпорацію Newmont. Угоду оцінюють у 19 мільярдів доларів.

До трійки лідерів також входять Китай та Туреччина. Обсяги експорту російського золота до цих країн з 24 лютого 2022 року до 3 березня 2023 року склали приблизно 20 тонн. Загалом на ОАЕ, Китай та Туреччину зараз припадає майже 100% експорту цього дорогоцінного металу.

Річ у тому, що вище згадані країни не приєдналися до санкцій проти офіційної Москви. Тоді як Росія втратила ринок збуту у країнах колективного Заходу після лютого 2022 року. Цікаво, що в ОАЕ заявили, що в країні приділяють значну увагу боротьбі з незаконними товарами, відмиванням грошей та суб'єктами, що потрапили під санкції.