24 Канал поговорил с бывшим главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым о влиянии России на энергетический сектор Европы до 24 февраля 2022 года, изменениях после начала полномасштабной агрессии против Украины и эффективности санкционной политики Запада.

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Российское влияние на энергетический рынок Европы

Россию десятилетиями считали одним из главных и надежных партнеров Европы на энергетическом рынке. Как можно описать уровень влияния России на этот сектор до 24 февраля?

До 24 февраля 2022 года (начало полномасштабной войны России против Украины – 24 Канал) россияне держали в страхе львиную часть Европы. Этот страх они строили на нескольких газовых войнах. К примеру, в свое время относительно успешные атаки россияне провели в первую очередь против Украины. Они пытались применить газовое оружие против Польши, отказываясь выполнять контрактные обязательства.

По собственному опыту скажу, что Запад был уверен, что отказ россиян поставлять газ в Европу грозит глобальной гуманитарной катастрофой. Когда я встречался с европейскими коллегами, то видел этот страх в их глазах. Следует признать, что россияне очень сильны в пропаганде, которую ведут комплексно.

Не надо далеко ходить, вспомните известных рупоров российской идеологии в Украине: псевдоэкспертов, депутатов, которые регулярно ходили на эфиры и рассказывали, что "без газа мы все умрем", "газ – это самое главное, что есть у людей". А на самом деле газ – это всего-навсего один из важных компонентов бытового комфорта. Без него никто еще не умер.

Как Россия влияла на энергетический рынок Европы / Фото – Shutterstock

Великая война и удары по энергетической системе Украины еще раз подтвердили то, что "свято место пусто не бывает". Не будет газа – будет что-то другое. Не будет электричества – будут батареи. Вариантов может быть множество. Европейцы долго не желали признавать, что они могут жить без россиян.

И здесь есть еще одна причина. Они все знают, что вместе с российским газом, как правило, предлагаются разные выгодные коммерческие условия, которые дают тому, кто этот газ покупает или перепродает, возможность для более эффективной конкуренции с другими игроками рынка.

Это нечестная прибыль. Сейчас говорю даже не о коррупции, не о воровстве. Говорю о возможности зарабатывать больше, чем покупая газ на глобальном рынке. А россияне обычно предлагают интересные условия в обмен на политическую лояльность.

Германия и российские энергоносители

Можно ли привести в пример то, как действовала Германия в последние десятилетия? Потому что эта страна являлась одним из главных импортеров российского газа в Европе. Соответственно, именно немецкие компании очень громко выступали против любой энергетической санкционной политики в сторону России?

Германия была одним из главных апологетов российского газового интереса, я бы сказал. Это объясняется тем, что россияне смогли построить в Германии большое количество связей, которые давали немецкому бизнесу конкурентное преимущество по сравнению со всеми остальными странами.

Например, возьмем известную немецкую компанию BASS, которая, используя удивительно привлекательные контракты на российский газ, стала производителем различных продуктов химической промышленности, базой или сырьем для которых является метан. То же можно сказать о немецких энергетических трейдерах. Так же можно сказать о немецком коммунальном секторе.

Фактически россияне создали в Германии целую культуру того, что российский газ – это один из базовых элементов конкурентности и комфортного заработка немецкой экономики. И вполне естественно, что на этом фоне в Германии сформировался целый кластер бизнесменов, зарабатывавших на россиянах. Эти бизнесмены поддерживали определенных политиков, ставших рупором российской пропаганды.

Вспомните, например, немецкий футбольный клуб "Шальке", который долго спонсировал "Газпром". Повсюду на играх команды висели логотипы "Газпрома". Это все так же влияет на зрителей.

"Газпром" был спонсором ФК "Шальке" / Фото – соцсети ФК "Шальке" (2019 год)

На самом деле, война в Украине не стала каким-то переломным моментом в головах и взглядах немецкого бизнеса.

Эскалация, с их точки зрения, в энергетическом сегменте произошла после подрыва "Северных потоков". Вот тогда немцы стали думать по-другому. В их головах, как и у всех европейцев, произошло кардинальное изменение и возник вопрос: "А что теперь делать?". И на момент подрыва этих потоков немцы были в отчаянии.

До этого они верили, что газовую удавку России снять невозможно. Что без нее они все умрут. Но это отчаяние они постепенно вылечили тем, что нашли альтернативу, как и Украина в 2014 году.

До 2022 года, когда мы им говорили, почему не покупаем российский газ, они решались в частных разговорах отвечать следующим образом: "Нет, ну вы понимаете, что вы там как-то покупаете российский газ через Европу".

В ответ на это я говорил: "Нет, ребята, это не так". Есть очень простые критерии для того, чтобы понять, покупает страна российский газ или нет. Речь идет о том, может ли Россия той или иной стране полностью перекрыть. Если не может, то вы не покупаете российский газ и точка. Теперь немцы сами говорят, что они независимы, когда их спросишь: "Как вы там без российского газа?"

Как вообще проходил процесс проверки данных, предоставленных Россией. В СМИ сообщали, например, что немцы даже не проверяли данные, предоставляемые "Газпромом"?

Есть такое российское стихотворение, извиняюсь за его цитирование. Заканчивается оно: "ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад".

"Газпром" делал много экономических шагов в сторону немецкого бизнеса, немецких политиков, тот же господин Шредер (немецкий политик, экс-канцлер страны – 24 Канал) заработал, думаю, на "Газпроме" много десятков, а, может, и сотен миллионов долларов. Эти заявления, что "усыпили нашу бдительность", – это ложь. Им так просто было удобно. Вот и все.

Можно ли сейчас в исторической ретроспективе утверждать, что для России влияние на энергетический рынок Европы было одним из инструментов минимизации потенциальной помощи Украине уже после полномасштабного нападения?

После полномасштабного нападения россияне совершили безумную ошибку. Она была продуктом известного феномена: все, кто занимается пропагандой и читает об этом, знают, что очень важно не стать ее заложником и не начать в нее верить. Если ты каждый день 20 лет всем говоришь, что без нашей энергии Европа умрет, то ты начинаешь сам в это верить.

Они сами верили в свои заявления. И они решили воспользоваться этим оружием и нажали кнопку. Они взорвали "Северные потоки", надеясь, что Европа начнет мерзнуть.

Там же одна нить осталась цела, если я правильно помню. То есть у них были варианты, каким образом вернуться к этому. Россияне планировали дождаться, когда Европа придет к ним и начнет умолять: "Дайте нам газ!". Тогда бы Кремль сказал: "Вы остановите помощь Украине, а мы вам дадим газ".

Этот план оказался неадекватным. Потому что Европа пошла в другое место, купила газ, и никто к ним не пришел. Думаю, что это персональный очередной просчет Путина.

Этой ошибкой воспользовались все другие поставщики газа, которые пришли в Европу и сказали: "Уважаемые европейцы, откройте глаза. Мы вам вместо россиян привезем достаточно энергии". Так и произошло.

Крах планов Кремля

Как вы считаете, это и был ключевой фактор, который не позволил затянуть эту энергетическую удавку? Были ли еще какие-то причины и ошибки России?

Много было ошибок России. Я думаю, что еще одной ошибкой безумной России было то, что они не ожидали, какое сопротивление будет оказывать Украина. Оно удивило россиян в плохом смысле и в хорошем для нас. Речь идет о действиях как на фронте, так и в глобальном информационном поле. То есть они рассчитывали на ситуацию, думаю, схожую с Крымом – что все более или менее тихо, они зайдут, заберут, и уже потом после драки кулаками не машут. Этого не произошло.

Поэтому я ставлю украинское сопротивление на фронте как главный фактор успеха. Дальше уже информационные и экономические вещи стали возможны. Я думаю, что наши успехи в этом смысле дали надежду европейцам. Это показало им, что Россия не очень сильный и страшный оппонент, как считали до этого. Они поняли, что все гораздо проще.

Как Россия влияла на энергетический рынок Европы / Фото – Shutterstock

Война против Украины – далеко не первая война в России после распада Советского Союза. До этого было две войны в Грузии, две войны в Чечне, была Молдова с Приднестровьем, аннексия Крыма. Кроме того, прогремела история со Скрипалями и использованием химического оружия на территории Европы. То есть россияне делали все, чтобы расшатать стабильность, сектор безопасности Европы, энергетический сектор, опять использовали пропаганду. Почему все эти события не играли никакой роли и не влияли на решения европейских политиков до 24 февраля?

Следует понимать, что в европейском обществе и в западном обществе все же доминирует принцип презумпции невиновности. Это означает, что доказательство вины любого лица занимает относительно существенный промежуток времени. Этот принцип действительно надо уважать, ведь это важный компонент любого адекватного общества и правового государства. Также важно помнить, что Россия еще с советских времен вживила в мозги европейцев огромное количество мифов.

Например, относительно атомной энергетики, что без российских энергоносителей мир умрет, что Россия – это какая-то большая, замечательная загадочная страна, что россияне не хотят войны и так далее. Это все часть масштабной пропаганды, которую распространяли в Европе. Поэтому это можно преодолеть, лишь долго и эффективно доказывая другую сторону истории, рассказывая другие нарративы.

Важно! Вторую часть эксклюзивного интервью с Андреевым Коболевым читайте на сайте 24 Канала на следующей неделе!