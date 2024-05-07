Россия арестовала активы мощных банков Запада на более чем 13 миллионов, указав конкретную причину

Суд в Москве разрешил арестовать активы двух иностранных банков. Речь идет об американском JPMorgan и немецком Commerzbank.

26 апреля 2024 года российский суд принял решение в пользу российского “ТрансКапиталБанка”. Этот кредитор попал под санкции Запада после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Россия арестовала активы двух иностранных банков

Суд санкционировал арест активов в России на 12,4 миллиона евро (13,3 миллиона долларов), принадлежащих европейской дочерней компании американского JPMorgan и немецкого банка Commerzbank. В документах суда указано, что решение мотивировано тем, что 20 апреля 2022 года Минфин США ввел санкции против российского банка.

В конце апреля российский государственный банк ВТБ подал иск в суд против JPMorgan, чтобы вернуть заблокированные за рубежом средства. Суд в Санкт-Петербурге принял решение о блокировании всех счетов JPMorgan в России.

При этом западные кредиторы и компании давно обеспокоены будущим своих активов в России после начала полномасштабной агрессии против Украины и ответа на них официальной Москвы:

Россия активно захватывает активы иностранных компаний;

Москва также назначает новое руководство дочерних иностранных компаний;

Кремль заставляет бизнесы, которые покидают российский рынок, продавать их со значительными скидками.

Напомним, что генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон призвал в начале апреля продолжать поддерживать Украину и настаивал на важности помощи от США.