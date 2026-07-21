Россия продает важный металл в рекордных объемах: почему Кремлю понадобились деньги

Банк России уже шестой месяц подряд распродает золото из резервов. Таким образом Москва стремится покрыть дефицит федерального бюджета.

Почему Россия сейчас продает золотые запасы

Бюджетный дефицит в России за полгода достиг почти 6 триллионов рублей, что пишет российское СМИ The Moscow Times.

В июне запасы Центробанка сократились еще на 0,3 миллиона тройских унций, или 9,33 тонны. А с начала года – на 1,4 миллиона унций, или 43,5 тонны.

Такая распродажа стала рекордной как минимум за последние четверть века – за весь период, охватываемый статистикой Всемирного совета по золоту (World Gold Council). По ее данным, сходные по масштабам продажи драгоценного металла Центробанк осуществлял лишь один раз – в 2002 году. Тогда за шесть месяцев (с января по июнь) золотой запас России сократился на 36,1 тонны.

Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в шесть раз меньше золота – 7,6 тонны за период с июля 2020 года по апрель 2021-го.

По состоянию на 1 июля 2026 года золотой запас Банка России сократился до 2,283 тысячи тонн(73,4 млн унций). И это самый низкий показатель с февраля 2020 года.

От продажи золота Центробанк мог получить около 5,6 миллиарда долларов. Эти средства были направлены на сбалансирование бюджета, сообщил Reuters аналитик Freedom Global Владимир Чернов. По его словам, с прошлой осени регулятор проводит операции с драгоценным металлом на внутреннем рынке, зеркально отражая аналогичные операции Минфина со средствами Фонда национального благосостояния.

Напомним, что у России большие проблемы с дефицитом бюджета. Дело в том, что дефицит больше, чем официально запланированный показатель.

Уже в первом квартале 2026 года Центробанк России продал почти 21,8 тонны золота из своих резервов. Кремль использует золото как инструмент борьбы с существующим дефицитом бюджета. Согласно прогнозу, в 2026 году Россия может продать от 80 до 90 тонн золота.