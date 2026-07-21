Чому Росія наразі продає золоті запаси

Бюджетний дефіцит у Росії за пів року сягнув майже 6 трильйонів рублів, про що пише російське медіа The Moscow Times.

У червні запас Центробанку скоротився ще на 0,3 мільйона тройських унцій, або 9,33 тонни. А від початку року – на 1,4 мільйона унцій, або 43,5 тонни.

Такий розпродаж став рекордним щонайменше за останню чверть століття – за весь період, який охоплює статистика Всесвітньої ради із золота (World Gold Council). За її даними, близькі за масштабами продажі дорогоцінного металу Центробанк здійснював лише один раз – у 2002 році. Тоді за шість місяців (із січня до червня) золотий запас Росії скоротився на 36,1 тонни.

Навіть під час пандемії, коли влада продавала активи із золотовалютних резервів для підтримки рубля та бюджету, Центробанк реалізував у шість разів менше золота – 7,6 тонни за період із липня 2020 року до квітня 2021-го.

Станом на 1 липня 2026 року золотий запас Банку Росії скоротився до 2,283 тисячі тонн (73,4 млн унцій). І це найнижчий показник із лютого 2020 року.

Від продажу золота Центробанк міг отримати близько 5,6 мільярда доларів. Ці кошти були спрямовані на збалансування бюджету, повідомив Reuters аналітик Freedom Global Володимир Чернов. За його словами, із минулої осені регулятор проводить операції з дорогоцінним металом на внутрішньому ринку, дзеркально відображаючи аналогічні операції Мінфіну з коштами Фонду національного добробуту.

Нагадаємо, що Росія має великі проблеми з дефіцитом бюджету. Річ у тім, що дефіцит більший, ніж офіційно запланований показник.

Вже у першому кварталі 2026 року Центробанк Росії продав майже 21,8 тонни золота зі своїх резервів. Кремль використовує золото як інструмент боротьбу з чинним дефіцитом бюджету. Згідно з прогнозом, у 2026 році Росія може продати від 80 до 90 тонн золота.