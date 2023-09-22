Одна из самых больших арт-коллекций мира – у Абрамовича

"Важные истории" и The Guardian выяснили, что во владении Романа Абрамовича есть шедевры Малевича, Пикассо, Моне и других мастеров. Самое интересное, что траст насчитывает почти в 1 миллиард долларов. Впрочем, олигарх спрятал свою коллекцию от санкций и галерей мира.

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Известно, что в далеком 2018 году Абрамович и его бывшая жена Дарья Жукова уже владели 369 предметами искусства, стоимостью 962 миллиона долларов. Это выяснилось с утечкой файлов кипрского бизнес-регистратора MeritServus.

Коллекция Абрамовича насчитывает десятки шедевров: Фрэнсис Бэкон, Пабло Пикассо, Люсьен Фрейд, Альберто Джакометти, Клод Моне, Рене Магритт и другие.

Структура владения: как это работает

Оффшорная компания Seline-Invest владеет коллекцией, а ее одновременно контролирует основанный Абрамовичем кипрский траст Ermis Trust Settlement. За три дня до полномасштабного вторжения Абрамович уступил своей бывшей супруге Жуковой и их бенефициарные доли в тресте стали 51% на 49%.

А через месяц после полномасштабной войны олигарх оказался под санкциями. Его активы заморозили, но все картины остались в его собственности. На сегодняшний день неизвестно, где они находятся.

Выходящее вложение Абрамовича в искусство привели к тому, что люди теперь лишены возможности увидеть часть величайших работ современности,

– объясняет эксперт в области арт-рынков Георгина Адам.