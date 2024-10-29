Роберт Кийосаки назвал одну из ключевых валют мира фальшивкой

Известный инвестор и автор книги "Богатый папа. Бедный папа" Роберт Кийосаки поделился со своими подписчиками в Х сообщением об американском долларе. В частности, он высказал свое мнение относительно ценности доллара.

Роберт Кийосаки раскритиковал доллар США

В социальной сети X (ранее Twitter) Роберт Кийосаки заявил, что доллар уже не тот, что был раньше. Он считает, что все изменилось в 1971 году.

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Тогда президент США Ричард Никсон лишил доллар золотого обеспечения. Кийосаки отметил, что с того времени и в доллар поддерживается с помощью казначейских облигаций и бондов США. Напомним, что инвестор и автор постоянно делает заявления о том, что золото – это один из безопасных активов. Он также неоднократно прогнозировал стремительное подорожание драгоценного металла.

Что такое Золотой стандарт Это денежная система, которая основывается на золоте. То есть государство гарантирует обеспечение золотом выпущенных в обращение денег и устанавливает твердое и неизменное соответствие национальной валюты определенному количеству драгоценного металла.

По мнению Кийосаки после решения Никсона, доллар стал "фальшивым". Он также упомянул о некоторых утверждениях из своей книги "Богатый папа. Бедный папа". Мол, доллар и другие активы, которые поддерживали экономику США, уже в прошлом.

По словам Кийосаки, состоятельные люди не сберегают так называемые "фальшивые доллары". Кроме того, он заявил, что "ваш дом не является активом".