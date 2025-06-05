Роберт Кийосаки предупредил о крахе фондового рынка: насколько это реально

Известный американский бизнесмен и инвестор провоцирует обвал фондового рынка. Речь идет о Роберте Кийосаки, который также назвал оптимальные решения для инвесторов.

Новый прогноз Роберта Кийосаки

Роберт Кийосаки считает, что фондовый рынок ждет крах. По его мнению, это будет самый большой обвал фондового рынка в истории, пишет 24 Канал со ссылкой на "Фокус".

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Роберт Кийосаки также заявил, что время краха именно сейчас и он продлится все лето. По его словам, миллионы людей "будут стерты с лица земли, когда упадут рынки акций и облигаций". Инвестор добавил, что прежде всего речь идет о поколении бумеров.

Обратите внимание! Пользователи сети заметили, что Кийосаки не впервые говорит о "крупнейшем финансовом крахе в истории". Он делится похожими прогнозами с 2016 года. Для понимания, за эти годы ни одно из его пророчеств не стало реальностью.

В то же время Кийсоки заявил, что активная молодежь этого лет получит возможность стать чрезвычайно богатыми. Мол, миллиарды направят в золото, серебро и бийткойн. По мнению Кийосаки, сегодня лучшая инвестиция – это серебро. Драгоценный металл, по его прогнозу, может вырасти в цене втрое в 2025 году.