Новый прогноз Роберта Кийосаки

Роберт Кийосаки считает, что фондовый рынок ждет крах. По его мнению, это будет самый большой обвал фондового рынка в истории, пишет 24 Канал со ссылкой на "Фокус".

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Роберт Кийосаки также заявил, что время краха именно сейчас и он продлится все лето. По его словам, миллионы людей "будут стерты с лица земли, когда упадут рынки акций и облигаций". Инвестор добавил, что прежде всего речь идет о поколении бумеров.

Обратите внимание! Пользователи сети заметили, что Кийосаки не впервые говорит о "крупнейшем финансовом крахе в истории". Он делится похожими прогнозами с 2016 года. Для понимания, за эти годы ни одно из его пророчеств не стало реальностью.

В то же время Кийсоки заявил, что активная молодежь этого лет получит возможность стать чрезвычайно богатыми. Мол, миллиарды направят в золото, серебро и бийткойн. По мнению Кийосаки, сегодня лучшая инвестиция – это серебро. Драгоценный металл, по его прогнозу, может вырасти в цене втрое в 2025 году.