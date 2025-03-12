Роберт Кийосаки прогнозирует крупнейший крах в истории

Роберт Кийосаки, который является автором бестселлера "Богатый папа. Бедный папа", считает, что на фондовом рынке лопается "пузырь всего". Речь идет о состоянии завышенных оценок без фундаментальных оснований для их поддержки, пишет 24 Канал со ссылкой на Кийосаки.

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Кийосаки считает, что потенциальный финансовый крах все начался и может оказаться крупнейшим в истории. По его словам, новый кризис может превзойти финансовый крах, который всколыхнул в 1929 году. Этот период известен, как Великая депрессия.

Более того, Кийосаки заявил, что предупреждал о возможном кризисе в работе "Пророчестве богатого папы". В то же время автор книги "Богатый папа. Бедный папа" призвал инвесторов не впадать в панику, а дождаться пока все стабилизируется. По его словам, это возможность приобрести ценные активы по более низким ценам.

В то же время стоит учесть важный момент относительно прогнозов Роберта Кийсоки. Пользователи сети заметили, что Кийосаки делится прогнозами о "крупнейшем финансовом крахе в истории" с 2016 года. Для понимания, за эти годы ни одно из его пророчеств не стало реальностью.

Интересно! В 2024 году Роберт Кийосаки заявил, что его долг превышает сумму в 1 миллиард долларов. При этом он убежден, что в этом нет ничего плохого. Более того, он подчеркнул, что не считает это своей проблемой.