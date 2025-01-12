Роберт Кийосаки прогнозирует крупнейший обвал фондового рынка в истории

Автор известной книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил о начале крупнейшего краха фондового рынка в истории. Более того, он сообщил, что предсказал этот сценарий в своей книге. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Роберта Кийосаки.

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По мнению Кийосаки, в 2025 году могут обвалиться сразу несколько рынков. Он выделил следующие:

Автомобили.

Жилье.

Рестораны.

Розничная торговля.

Вино.

Кроме того, Роберт Кийосаки добавил, что при этом мир находится на грани войны. Он отметил, что якобы знал о таком развитии событий из-за последствий финансового кризиса в 2008 году.

По его словам, тогда лидеры в США во главе с председателем Федеральной резервной системы США Беном Бернанке выплатили "себе и банкирам миллиарды бонусов, тогда как миллионы мам и пап потеряли свои дома, работу, сбережения".

Однако пользователи сети подметили важную деталь: Роберт Кийосаки публикует подобные прогнозы с 2016 года. За эти годы ни одно из пророчеств предпринимателя о финансовом крахе не сбылось.

Однако некоторые пользователи X обратили внимание, что предприниматель публикует подобные пророчества с 2016 года. Пока что ни один из предсказываемых им крахов не осуществился. Дело в том, что после заявлений Кийосаки о возможном обвале, фондовый рынок почти всегда демонстрировал рост.