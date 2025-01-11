Как изменился курс доллара за год

В 2024 году американский доллар существенно вырос в цене. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Finance.ua. Всего за год доллар подорожал на более 7,1%.

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Важным фактором, который способствовал росту цены доллара, – стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Напомним, что американцы выбирали нового главу Белого дома в ноябре.

Для понимания, доллар США – это единственная из 15 основных валют, которые завершила прошлый год с доходностью. В частности, фунт стерлингов за год упал в цене на 1,7% и 2% соответственно. Тогда как курс евро зафиксировал спад более чем на 6%.

Однако наибольший спад за год на рынке валют зафиксировали российский рубль и бразильский реал. Курсы валют упали на 18,6% и 21,6% соответственно.