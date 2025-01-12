Роберт Кійосакі прогнозує найбільший обвал фондового ринку в історії

Автор відомої книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі заявив про початок найбільшого краху фондового ринку в історії. Ба більше, він повідомив, що передбачив цей сценарій у своїй книзі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Роберта Кійосакі.

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На думку Кійосакі, у 2025 році можуть обвалитися відразу декілька ринків. Він виділив такі:

Автомобілі.

Житло.

Ресторани.

Роздрібна торгівля.

Вино.

Крім того, Роберт Кійосакі додав, що при цьому світу перебуває на межі війни. Він зазначив, що нібито знав про такий розвиток подій через наслідки фінансової кризи у 2008 році.

За його словами, тоді лідери у США на чолі головою Федеральної резервної системи США Беном Бернанке виплатили "собі та банкірам мільярди бонусів, тоді як мільйони мам та тат втратили свої будинки, роботу, заощадження".

Проте користувачі мережі підмітили важливу деталь: Роберт Кійосакі публікує подібні прогнози з 2016 року. За ці роки жодне з пророцтв підприємця про фінансовий крах не здійснилося.

Однак деякі користувачі X звернули увагу, що підприємець публікує подібні пророцтва з 2016 року. Поки що жоден з передбачуваних ним крахів не здійснився. Річ у тому, що після заяв Кійосакі про можливий обвал, фондовий ринок майже завжди демонстрував зростання.