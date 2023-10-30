Какие намерения имеет Евроцентробанк

ЕЦБ давно работает над тем, чтобы максимально ограничить российское влияние на мировом финансовом рынке. Однако местные власти в некоторых государствах до сих пор не готовы к таким изменениям, об этом заявил глава ЕЦБ – Андреа Энриа, сообщает 24 Канал.

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Андреа Энриа Глава Евроцентробанка Мы продолжаем оказывать давление на банки, чтобы они сокращали объемы деятельности и, возможно, выходили из рынка.

Основной проблемой Энриа назвал наличие российских банков-агентов на территории других государств. Хотя нельзя не принимать во внимание и вопрос пребывания международных финансовых учреждений в России.

В частности, речь идет о МИБ – Международном инвестиционном банке, известном как российская ширма. Стоит вспомнить, что Венгрия – это последняя страна, которая из него вышла, хотя ввиду позиции местных властей такая ситуация не является новостью.

Мы признаем, что существуют юридические ограничения, и что для выхода из бизнеса необходимо найти соответствующих покупателей и получить разрешение местных властей в России, что не всегда легко.

– говорит Энриа

Напомним! Венгерское правительство разрешило МИБ пребывания на собственной территории, несмотря на то, что более 50% этого финансового учреждения принадлежит российским собственникам. Более того, США считают эту организацию шпионской сетью.