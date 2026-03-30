Золотые резервы России упали до минимума с начала полномасштабного вторжения
- Золотые резервы России сократились на почти 15 тонн, достигнув 2 311 тонн, что является минимальным уровнем с марта 2022 года.
- Центробанк России обменивает золото на юани, а коммерческие банки продают его на внешних рынках для поддержания ликвидности, на фоне санкционных ограничений.
В 2026 году золотые резервы России ощутимо сократились. Они упали почти на 15 тонн. Сейчас российские запасы золота составляют – 2 311 тонн, еще в январе этот показатель составлял – 2 326 тонн.
Какова ситуация с золотыми резервами в России?
Нынешние резервы – самый низкий показатель с марта 2022 года, сообщает СЗРУ.
Заметим, Центральный банк России, впервые реализовывал золото среди внутренних участников рынка еще в ноябре 2025 года, сообщала украинская разведка. С тех пор количество и масштаб продаж только растет.
Метод реализации золота указывает на глубинное влияние санкционных ограничений:
- Центробанк России обменивает золото на юани ;
- а коммерческие банки осуществляют реализацию металла на внешних рынках, выручку они используют для поддержания собственной ликвидности.
Важно! Общий объем международных резервов России упал с 833,6 до 809,3 миллиарда долларов.
Реальная картина значительно хуже: около 300 миллиардов долларов из этой суммы составляют замороженные активы, недоступные для использования. Золото при этом достигает почти 47% резервов, то есть фактически является едва ли не единственным ликвидным инструментом, остающимся в распоряжении Кремля,
– указывает разведка.
Почему ситуация с золотыми резервами России обостряется?
Сейчас давление на резервы России вызвано в первую очередь – необходимостью покрытия бюджетного дефицита. К тому же важную роль сыграла "отрезанность" из-за санкций и стремление уберечь юаневую ликвидность для валютных интервенций.
Для понимания, глобальные тенденции абсолютно противоположные. Ведь большинство мировых Центробанков наоборот – стремятся наращивать золотые резервы в том числе как инструмент диверсификации. К тому же таким образом они хотят избавиться от долларовой зависимости.
Российская финансовая система сейчас чрезвычайно уязвима. Фактически, этот металл является краткосрочным заменителем ликвидности. Кроме этого, Россия все больше зависит от Пекина, в частности, юаня.