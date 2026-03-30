Золоті резерви Росії впали до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення

У 2026 році золоті резерви Росії відчутно скоротилися. Вони впали на майже 15 тонн. Наразі російські запаси золота складають – 2 311 тонн, ще у січні цей показник складав – 2 326 тонн.

Яка ситуація із золотими резервами в Росії?

Теперішні резерви – найнижчий показник з березня 2022 року, повідомляє СЗРУ.

Зауважимо, Центральний банк Росії, вперше реалізовував золото серед внутрішніх учасників ринку ще в листопаді 2025 року, повідомляла українська розвідка. З того часу кількість та масштаб продажів лише зростає.

Метод реалізації золота вказує на глибинний вплив санкційних обмежень:

Центробанк Росії обмінює золото на юані ;

а комерційні банки здійснюють реалізацію металу на зовнішніх ринках, виручку вони використовують для підтримки власної ліквідності.

Важливо! Загальний обсяг міжнародних резервів Росії впав з 833,6 до 809,3 мільярда доларів.

Реальна картина значно гірша: близько 300 мільярдів доларів із цієї суми становлять заморожені активи, недоступні для використання. Золото при цьому сягає майже 47% резервів, тобто фактично є чи не єдиним ліквідним інструментом, що залишається в розпорядженні Кремля,

– вказує розвідка.

Чому ситуація із золотими резервами Росії загострюється?