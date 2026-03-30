Золоті резерви Росії впали до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення
- Золоті резерви Росії скоротилися на майже 15 тонн, досягнувши 2 311 тонн, що є мінімальним рівнем з березня 2022 року.
- Центробанк Росії обмінює золото на юані, а комерційні банки продають його на зовнішніх ринках для підтримки ліквідності, на тлі санкційних обмежень.
У 2026 році золоті резерви Росії відчутно скоротилися. Вони впали на майже 15 тонн. Наразі російські запаси золота складають – 2 311 тонн, ще у січні цей показник складав – 2 326 тонн.
Яка ситуація із золотими резервами в Росії?
Теперішні резерви – найнижчий показник з березня 2022 року, повідомляє СЗРУ.
Зауважимо, Центральний банк Росії, вперше реалізовував золото серед внутрішніх учасників ринку ще в листопаді 2025 року, повідомляла українська розвідка. З того часу кількість та масштаб продажів лише зростає.
Метод реалізації золота вказує на глибинний вплив санкційних обмежень:
- Центробанк Росії обмінює золото на юані ;
- а комерційні банки здійснюють реалізацію металу на зовнішніх ринках, виручку вони використовують для підтримки власної ліквідності.
Важливо! Загальний обсяг міжнародних резервів Росії впав з 833,6 до 809,3 мільярда доларів.
Реальна картина значно гірша: близько 300 мільярдів доларів із цієї суми становлять заморожені активи, недоступні для використання. Золото при цьому сягає майже 47% резервів, тобто фактично є чи не єдиним ліквідним інструментом, що залишається в розпорядженні Кремля,
– вказує розвідка.
Чому ситуація із золотими резервами Росії загострюється?
Наразі тиск на резерви Росії спричинений першочергово – необхідністю покриття бюджетного дефіциту. До того ж важливу роль відіграла "відрізаність" через санкції та прагнення уберегти юаневу ліквідність для валютних інтервенцій.
Для розуміння, глобальні тенденції абсолютно протилежні. Адже більшість світових Центробанків навпаки – прагнуть нарощувати золоті резерви у тому числі як інструмент диверсифікації. До того ж таким чином вони хочуть позбутися доларової залежності.
Російська фінансова система наразі надзвичайно вразлива. Фактично, цей метал є короткостроковим замінником ліквідності. Окрім цього, Росія усе більше залежна від Пекіну, зокрема, юаня.