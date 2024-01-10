Бум добычи нефти

За 11 месяцев 2023 г. Россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28 100 километров. Такая интенсивность бурения объясняется тем, что страна действительно более независима в сфере добычи нефти, чем в целом считается.

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Высокая интенсивность добычи нефти при стабильности объемов добычи также свидетельствует о наличии некоторых долгосрочных проблем, обусловленных международной изоляцией России.

Отрасль прилагает больше усилий для сохранения производства из старых скважин, в то время как новые проекты, которые планировались на десятилетие вперед, должны адаптироваться к новым условиям в стране.

– отмечают в Bloomberg.

Согласно анализу разведывательной фирмы Kpler и московского консультанта Yakov & Partners, общий объем бурения в России в 2023 году достигнет 30 тысяч километров.

Этот рост происходит даже при давлении западных стран, пытающихся ограничить деятельность энергетической отрасли России, которая выступает ключевым источником финансирования для военной агрессии Кремля в Украине.

Только около 15% внутреннего рынка бурения в стране зависит от технологий, происходящих от так называемых недружественных стран.

— отметила вице-президент по разведке и добыче исследовательской фирмы Rystad Energy A/S Дария Мельник.

Важно ! Сектор нефтяной и газовой промышленности стал объектом санкций, включающих запрет на импорт и ограничение цен, а также запрет на экспорт технологий.

Выход крупных западных нефтесервисных компаний из России оказал минимальное влияние, поскольку в основном оставил нетронутыми их местные дочерние компании.