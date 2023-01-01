Дело в том, что криптовалюту Solana в начале поддерживала именно криптобиржа FTX, которая внезапно обанкротилась. Это спровоцировало обесценивание монеты.

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Масштабный обвал Solana

На это мгновение Сэм Бенкман-Фрид является фигурантом расследования в США по делу, связанному с мошенничеством. Против него выдвинули ряд уголовных и гражданских обвинений. Добавим, что личный капитал бизнесмена сократился на 94% в день.

Для цифровой монеты Solana эта ситуация явилась очень мощным ударом. В целом, цифровая монета на конец 2022 года упала в цене почти на 97% от своего исторического максимума. Рекорд на рынке зафиксировали 6 ноября 2021 года с ценой на уровне 259,96 доллара за монету.

Еще 10 ноября, то есть за день до банкротства криптобиржи FTX, стоимость Solana колебалась на уровне 17,84 доллара за монету. Кроме того, только за неделю она потеряла более половины своей стоимости. Bloomberg.

В настоящее время актуальная цена монеты колеблется на уровне 9,99 доллара за монету. Через 24 часа она потеряла 0,67%. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 3,7 миллиарда долларов, согласно CoinDesk.