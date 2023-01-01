Річ у тому, що криптовалюту Solana на початку підтримувала саме криптобіржа FTX, яка раптова збанкрутувала. Це спровокувало знецінення монети.

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Масштабний обвал Solana

На цю мить Сем Бенкман-Фрід є фігурантом розслідування у США у справі пов'язаній із шахрайством. Проти нього висунули низку кримінальних та цивільних звинувачень. Додамо, що особистий капітал бізнесмена скоротився на 94% за день.

Для цифрової монети Solana ця ситуація стала дуже потужним ударом. Загалом цифрова монета на кінець 2022 року впала в ціні майже на 97% від свого історичного максимуму. Рекорд на ринку зафіксували 6 листопада 2021 року з ціною на рівні 259,96 долара за монету.

Ще 10 листопада, тобто за день до банкрутства криптобіржі FTX, вартість Solana коливалася на рівні 17,84 долара за монету. Крім того, лише за тиждень вона втратила більш ніж половину своєї вартості, пише Bloomberg.

Наразі актуальна ціна монети коливається на рівні 9,99 долара за монету. За 24 години вона втратила 0,67%. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 3,7 мільярда доларів, згідно з CoinDesk.