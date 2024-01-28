Рекордный с 2014 года объем наличной валюты: сколько банки ввезли в Украину

В декабре 2023 года банки ввезли в Украину 1,33 миллиарда долларов наличной иностранной валюты, что является самым большим показателем с февраля 2014 года. Тогда эта сумма составляла 3,208 миллиарда долларов.

Сколько валюты ввезли банки

По данным НБУ, в течение 2023 года банки ввезли 9,463 миллиарда долларов США. Эта сумма включает 7,842 миллиарда долларов США и евро-эквивалент в размере 1,531 миллиарда долларов.

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А вывезли валюты за 2023 год из Украины – на 774 миллиона долларов.

Сколько валюты купили украинцы

Данные НБУ свидетельствуют, что население Украины в декабре 2023 года купило в банках 1,026 миллиарда долларов. Это рекордный за 11 лет объем валюты.

Всего за 2023 год украинцы купили 4,793 миллиарда долларов

При этом, средний курс продажи наличного доллара в Украине за 2023 год снизился на 5,9% – до 37,83 гривны.

Какая сумма сбережений украинцев в валюте Иностранная валюта остается приоритетной формой сбережений для украинцев. По состоянию на 1 октября 2023 финансовые активы граждан и бизнеса в виде наличной иностранной валюты достигли 116 миллиардов долларов, а это на 8 миллиардов долларов больше с начала года.