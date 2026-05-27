Мировые цены на золото падают, а украинцы рекордно продают: что происходит в 2026 году

Цены на золото формируются под влиянием мировых тенденций, ключевой из которых сейчас является война в Иране. На фоне стремительного снижения, которое началось в марте, украинцы начали активнее продавать драгоценные металлы.

Что происходит с ценами на золото в 2026 году?

После достижения исторического максимума в январе цены на золото в мире начали снижаться, поскольку центральные банки прибегли к его распродаже из своих резервов. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Как отмечает аналитик, в первый месяц 2026 года цены на золото достигли рекордной отметки – почти 5 600 долларов за тройскую унцию (около 31,1 грамма), а в начале февраля стремительно снизились. В марте произошел последний взлет до 5 400 долларов, и с тех пор началось снижение. Минимум на уровне почти 4 100 долларов зафиксировали во второй декаде марта.

Андрей Шевчишин, независимый финансовый аналитик Резкое падение с 5 400 до 4 100 долларов связано с масштабными распродажами золота центробанками стран мира для стабилизации собственных валют. В первую очередь, странами Персидского залива, которым нужно было как-то выровнять ситуацию и покрыть расходы. И с этого периода золото колеблется и сейчас находится где-то на уровне 4 500 долларов за тройскую унцию.

В апреле цены на золото демонстрировали незначительное снижение и продолжали колебаться. Эксперт отмечает, что в этом месяце украинцы прибегли к продажам физических драгоценных металлов активнее, чем раньше.

Интересно! По данным Trading Economics, цена на золото 27 мая упала до около 4 431 доллара за унцию.

Почему украинцы продали больше золота, чем купили?

Опираясь на статистику Национального банка Украины, Андрей Шевчишин отмечает, что в апреле 2026 года украинцы продали на 655 тысяч долларов больше золота, чем купили. Это второй за историю результат. В целом же в Украине этот рынок небольшой и низколиквидный, говорит аналитик.

По словам эксперта, вызвать такую статистику в апреле, в частности, мог активный налоговый период для ФЛП и населения. До 1 мая нужно было подать декларацию, а оплатить по обязательствам – до 1 августа.

Как правило, украинцы, когда подают декларацию, тогда и платят. Это происходит в апреле. Поэтому в этот месяц очень много было дополнительных тенденций. И одна из них – что через кассы банков продали больше валюты, чем купили. Это может объясняться налоговым периодом, когда были нужны деньги. Мы помним март: цены летят в космос, все боятся, что будет еще хуже. Может кто-то заранее закупался или делал какие-то товарные запасы,

– предполагает финансовый аналитик.

Андрей Шевчишин замечает, что золото является противоинфляционным инструментом, но на долгом промежутке времени. Чтобы оно себя окупило, нужны десятилетия.

Какое место золота в инвестиционном портфеле?

Как рассказывала 24 Каналу финансовый советник Smart Family Office Екатерина Май, мировые практики отводят для золота до 10% инвестиционного портфеля, поскольку оно снижает риски в периоды неопределенности, давая лучшую доходность, однако не генерирует денежного потока.

Эксперт говорит, что отрицательная корреляция помогает балансировать риски и становится особенно заметной в моменты кризисов: когда акции падают, а золото и облигации наоборот – растут.

В 2025 году золото достигло доходности более 50% благодаря спросу от центральных банков развивающихся стран,. Однако исторически ему не свойственны такие прибыльные годы, каким стал 2025-й. За последнее столетие его доходность была несколько выше инфляции.

Эксперты рекомендуют диверсифицировать инвестиционный портфель и вкладывать деньги в 2026 году, распределяя их между различными классами активов: акциями, облигациями, золотом, недвижимостью и тому подобное.