Ярослав Железняк обнародовал данные о том, что количество незаконных транзакций, связанных с цифровыми монетами, растет второй год.

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Объемы незаконных транзакций на рынке криптовалют растет

Чиновник ссылается на данные американской компании Chainalysis, специализирующейся на анализе блокчейнов. Следовательно, даже по наиболее консервативным оценкам, объем незаконных транзакций составляет более 20,6 миллиарда долларов.

Это рекордный показатель. Интересно, что объемы большинства незаконных сделок уменьшились. Однако есть два важных исключения:

Транзакции, связанные с деятельностью подсанкционных организаций. На этот показатель приходится 43% незаконных сделок на рынке криптовалют;

незаконных сделок на рынке криптовалют; Также возросли объемы транзакций, имеющих отношение к воровству средств. Речь идет о плюсе 7%, по сравнению с предыдущим годом.

К теме! По данным аналитиков 21Shares, одним из крупнейших владельцев биткоина являются власти США. Эти активы оценивают почти 6 миллиардов долларов.

В общем, незаконные транзакции составляют ориентировочно 0,24% от общего объема сделок с криптовалютами в 2022 году. На момент создания этого материала, общая капитализация рынка криптовалют составляет 1,17 триллиона долларов, по данным CoinMarketCap. В то же время самые известные криптовалюты демонстрируют такую динамику:

Курс биткоина сейчас составляет 28 212 долларов за монету;

за монету; Стоимость Ethereum колеблется на уровне 1787 долларов за монету.

Также напомним, что в США подали иск в суд против крупнейшей криптобиржи мира. Речь идет о Binance. Главные претензии – нарушение ряда финансовых законов, а также в отсутствии должной регистрации. В Binance уже отреагировали эти заявления.