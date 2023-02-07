По словам главы правительства Норвегии, это самая большая программа помощи в истории страны. Этот пакет также включает дополнительную поддержку для других пострадавших от этого конфликта стран, пишет издание, пишет AFP News Agency.

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Новое предложение помощи от Норвегии

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере добавил, что таким образом они стремятся внести длительный вклад в помощь Украине. Речь идет о 7,3 миллиарда долларов или 75 миллиардов крон.

Норвежский политик добавил, что у 2023 году половину этих средств направят на военные нужды, а остальные – на гуманитарные. В то же время, он отметил, что в течение лет цели использования средств могут изменить. Есть еще два важных нюанса:

Деньги будут разделять в соответствии с приоритетами Кабмина;

Финансовую помощь совсем необязательную будут передавать в украинские власти.

Что касается гуманитарного направления, то Норвегия будет поддерживать опытные организации в этом секторе. В то же время, к координации военной поддержки привлекут США и союзников из Евросоюза, чтобы избегать так называемых "узких мест", пишет издание Reuters.

К теме! Жители Норвегии продолжают поддерживать военную помощь для борьбы с российской агрессией. В то же время, активисты из Украины ежедневно привлекают внимание норвежских политиков к войне.

В настоящее время правительство Норвегии под руководством Стере должно получить соответствующее разрешение от парламента для выделения средств, поскольку этот шаг увеличит расходы суверенного фонда страны на ежегодной основе.

Фонд управляет активами в размере 1,4 триллиона долларов. Норвежская оппозиция в качестве Консервативной партии в целом поддерживает этот план, но есть одно условие – проведение окончательных переговоров в последующие недели.

Инициативу Норвегии прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Гарант поблагодарил власти европейской страны за такой уровень поддержки.

Это весомый вклад в нашу будущую победу над агрессором и успешное послевоенное восстановление!

– говорится в заявлении Зеленского.

Напомним, что правительство Норвегии также присоединилось к танковой коалиции в поддержку Украины. Поэтому страна передаст танки Leopard официальному Киеву.