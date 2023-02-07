За словами глави уряду Норвегії, це найбільша програма допомоги в історії країни. Цей пакет також включає додаткову підтримку для інших країн, які постраждали від цього конфлікту, пише видання AFP News Agency.

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Нова пропозиція допомоги від Норвегії

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре додав, що таким чином вони прагнуть зробити тривалий внесок у допомогу Україні. Йдеться про 7,3 мільярда доларів або 75 мільярдів крон.

Норвезький політик додав, що у 2023 році половину цих коштів направлять на військові потреби, а решту – на гуманітарні. Водночас він зауважив, що протягом років цілі використання коштів можуть змінити. Є ще два важливих нюанси:

Гроші будуть розділяти відповідно до пріоритетів Кабміну;

Фінансову допомогу зовсім необов'язкову будуть передавати в українській владі.

Щодо гуманітарного напрямку, то Норвегія буде підтримувати найдосвідченіші організації у цьому секторі. Водночас до координації військової підтримки залучать США та союзників із Євросоюзу, аби уникати так званих "вузьких місць", пише видання Reuters.

До теми! Жителі Норвегії продовжують підтримувати військову допомогу для боротьби з російською агресією. Водночас активісти з України щодня привертають увагу норвезьких політиків до війни.

Наразі уряд Норвегії під керівництвом Стьоре має отримати відповідний дозвіл від парламенту для виділення коштів, оскільки цей крок збільшить витрати суверенного фонду країни на щорічній основі. Фонд керує активами у розмірі 1,4 трильйона доларів. Норвезька опозиція у ролі Консервативної партії загалом підтримує цей план, але є одна умова – проведення остаточних переговорів у наступні тижні.

Ініціативу Норвегії прокоментував президент України Володимир Зеленський. Гарант подякував владі європейської країни за такий рівень підтримки.

Це вагомий внесок у нашу майбутню перемогу над агресором та успішне повоєнне відновлення!,

– йдеться у заяві Зеленського.

Нагадаємо, що уряд Норвегії також приєднався до танкової коаліції на підтримку України. Тож країна передасть танки Leopard офіційному Києву.