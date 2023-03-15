Стремительный рост инфляции – это результат провала правительства в работе с ослаблением ценового давления, охватившего всю экономику страны.

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Рекордная инфляция в Аргентине

Согласно официальным данным, за февраль инфляция в Аргентине выросла на 6,6%, а в годовом расчете этот показатель достигну отметки на уровне 102,5%. Такой результат зафиксировали впервые за 30 лет.

Цены в Аргентине растут быстрее всего со времен кризиса в 1990-х. Тогда страна боролась с гиперинфляцией. Уровень инфляции в стране является одним из самых высоких в мире. Она уступает только нескольким странам:

Зимбабве;

Ливану;

Венесуэле;

Сирии.

Что такое инфляция Это продолжающийся рост общего уровня цен, когда фиксируют снижение покупательной способности денежной единицы. Гиперинфляция – это вышедшая из-под контроля инфляция ситуация. Это означает, что цены стремительно растут вместе с быстрым обесцениванием денежной единицы.

Опросы свидетельствуют о том, что инфляция остается главной проблемой для общества. Дальше идут коррупция и бедность. Стремительному росту инфляции способствуют следующие факторы:

Печать денег центральным банком. По данным регулятора, объем денег в обороте вырос в четыре раза за первые три года пребывания действующего президента у власти;

Полномасштабная война России против Украины.

Экономисты полагают, что инфляция будет оставаться на высоком уровне в течение 2023 года. Они также скептически оценивают усилия власти по сдерживанию роста цен.