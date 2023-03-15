Стрімке зростання інфляції – це результат провалу уряду у роботі зі послабленням цінового тиску, який охопив всю економіку країни.

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Рекордна інфляція в Аргентині

Згідно з офіційними даними, за лютий інфляція в Аргентині зросла на 6,6%, а в річному розрахунку цей показник досягну позначки на рівні 102,5%. Такий результат зафіксували вперше за 30 років.

Ціни в Аргентині зростають найшвидше з часів кризи у 1990-х. Тоді країна боролася з гіперінфляцією. Рівень інфляції в країні є одним із найвищих у світі. Вона поступається лише кільком країнам:

Зімбабве;

Лівану;

Венесуелі;

Сирії.

Що таке інфляція Це тривале зростання загального рівня цін, коли фіксують зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Гіперінфляція – це інфляція, яка вийшла з-під контролю, ситуація. Це означає, що ціни стрімко зростають разом зі швидким знеціненням грошової одиниці.

Опитування свідчать, що інфляція залишається головною проблемою для суспільства. Далі йдуть корупція та бідність. Стрімкому зростанню інфляції сприяють такі фактори:

Друкування грошей центральним банком. За даними регулятора, обсяг грошей в обороті виріс у чотири рази за перших три роки перебування чинного президента при владі;

Повномасштабна війна Росії проти України.

Економісти вважають, що інфляція буде залишатися на високому рівні протягом 2023 року. Вони також скептично оцінюють зусилля влади щодо стримування зростання цін.