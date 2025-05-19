Рекорд за 30 лет: в Аргентине обнаружили перспективное месторождение ценных металлов

В Аргентине обнаружили новое месторождение с ценными и промышленными металлами. Добавляют, что залежи металлов могут изменить будущее горнодобывающей отрасли в Южной Америке.

Новое месторождение ценных металлов в Аргентине

Месторождение с ценными металлами обнаружили возле Андских гор. Речь идет о запасах золота, серебра и меди. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на earth.com.

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В недрах Аргентины нашли более 80 миллионов унций золота и серебра, а также более 12 миллионов тонн меди. Финансовые аналитики добавляют, что увеличение запасов металлов может положительно повлиять на экономику страны. Мол, разработка месторождения будет способствовать таким результатам:

Созданию новых рабочих мест;

Увеличению объемов торговли;

Развитию инфраструктуры.

Специалисты в области геологии и металлургии заявили, что Андская цепь имеет уникальные горные породы. Поэтому они считают, что в этой среде может быть больше ценных металлов.

Что известно об Андах Это самая длинная и одна из самых высоких горных систем в мире, которая окаймляет с севера и запада всю Южную Америку. Андская цепь проходит через несколько стран: Колумбию, Эквадор, Перу, Боливию и Аргентину.



В частности, специалисты выделяют запасы меди в Аргентине. Напомним, что этот металл имеет важную роль для “зеленой” энергетики, электроники и крупногабаритного машиностроения. Мол, наращивание производства электромобилей и установок возобновляемой энергетики, вероятнее всего, будет способствовать росту спроса на медь. Напомним, что самые большие запасы меди в мире зафиксировали в Чили.

Кроме того, новое месторождение также поможет, по мнению экспертов, улучшить уровень жизни в Аргентине, как и помочь государству справиться с внешними долговыми обязательствами.