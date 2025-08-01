Очки сэра Уинстона Черчилля, который возглавлял правительство Великобритании в 1940–1945 и 1951–1955 годах, выставили на продажу. Чтобы стать владельцем этого раритета, придется заплатить немалую сумму.

Сколько стоят очки Уинстона Черчилля?

Пару личных очков для чтения Уинстона Черчилля, которые он носил во время второго срока на посту премьер-министра Великобритании в 1954–1955 годах, выставили на продажу. Их продают вместе с оригинальным футляром и письмом-подтверждением подлинности от производителя, пишет 24 Канал со ссылкой на Paul Fraser Collectibles.

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Стоимость лота – 59,995 фунта стерлингов. Это равняется примерно 79 090 долларам и 3,3 миллиона гривен. По мнению владельцев, эти очки являются не просто личной вещью политического лидера, а настоящим артефактом британской истории.

Что известно об очках?

Очки изготовлены лондонской компанией с более чем двухсотлетней историей CW Dixey & Son. Она обслуживала не только британскую королевскую семью, но и таких известных клиентов, как герцог Веллингтон, Лоуренс Аравийский и Чарли Чаплин.

Очки Уинстона Черчилля / фото Paul Fraser Collectibles

Черчилль заказал свою первую пару в этой мастерской еще в 1910 году и оставался ее постоянным клиентом до конца жизни.

Предметом продажи стала модель 1805 в черепаховой оправе с характерной круглой формой и перемычкой в форме замочной скважины. На кончиках дужек - белые точки, что, по системе самого Черчилля, свидетельствует о назначении очков для чтения.

Очки Уинстона Черчилля и футляр / фото Paul Fraser Collectibles

Другие пары он использовал отдельно для письма, рисования и публичных выступлений. После использования очки были переданы производителю на ремонт, но владелец так и не забрал их обратно.

Записка о происхождении очков / фото Paul Fraser Collectibles

После смерти Черчилля в 1965 году они остались в архивах CW Dixey & Son как один из трех сохранившихся экземпляров. Впоследствии к ним добавили подписанную записку о происхождении от бывшего директора компании Дж. Р. А. Гибсона.