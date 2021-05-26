Реальную квартиру впервые продадут на NFT-аукционе: стартовая цена лота и при чем здесь Киев

Двухкомнатная квартира в Киеве станет лотом на аукционе NFT. В 2017 году эту квартиру приобрели с помощью технологии блокчейн. Этим процессом будет заниматься платформа для сделок с недвижимостью Propy.
Платформа Propy использует технологию блокчейн с целью упростить продажу недвижимости в реальном мире, создав концепцию смарт-контрактов.
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Квартиру в Киеве продадут на NFT-аукционе
Аукцион будет длиться всего 24 часа. Согласно данным Propy, цена лота-квартиры стартует с 20 тысяч долларов в цифровой валюте. Лицо, которое приобретет квартиру, получит доступ к:
- бумагам на передачу права собственности,
- NFT-токен арта художника граффити Chizz из Киева, который нарисован в квартире,
- фотографии квартиры.
Квартиру в Киеве продадут на NFT-аукционе / Фото Propy
Главная цель этого мероприятия – доказать, что законно и реально продать квартиру с помощью NFT. Мероприятие запланировано на 8 июня.
NFT (невзаимозаменяемые токены)Это отдельная категория криптовалюта, где каждая монетка полностью уникальной. То есть, вы не сможете обменять одну на другую, как, например, купюру номиналом 50 гривен на такую же купюру.
Эта NFT войдет в историю. Для Propy - это важная веха в привлечении конструкции технологии блокчейн и невзаимозаменяемых токенов (NFT) для осуществления "самоуправляющихся" сделок с недвижимостью и участия в децентрализованной финансовой экономике,
– заявила генеральный директор Наталья Караянова.
Сейчас владельцем квартиры в Киеве является основатель хедж-фонда Arrington XRP Capital Майкл Аррингтон. Победитель аукциона станет получит статус нового владельца помещения после того,как заполнит реквизиты KYC.Быть инвестором престижно и для этого больше не нужна огромная сумма денег. Теперь и у вас есть возможность успешно инвестировать и получать прибыль онлайн. С чего начать? Все просто – получите бесплатную консультацию экспертов Forex Club.