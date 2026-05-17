Военная пенсия по инвалидности: на какие выплаты может рассчитывать III группа

В Украине военнослужащие, получившие инвалидность из-за службы или во время выполнения боевых задач, имеют право на отдельный вид пенсионного обеспечения. Размер таких выплат зависит от группы инвалидности, причин ее установления и денежного обеспечения военного.

Чем отличаются пенсии по инвалидности военных?

В Украине пенсии для военнослужащих с инвалидностью исчисляются по отдельным правилам, которые существенно отличаются от общей пенсионной системы. Размер таких выплат зависит не только от группы инвалидности, объясняет Пенсионный фонд.

Интересно Кто может получить скидку 100% на коммуналку сейчас

Но и от причин ее установления, денежного обеспечения военного и статуса самой инвалидности. Именно поэтому даже военные с одинаковой III группой инвалидности могут получать разные суммы пенсионных выплат.

Когда военный имеет право на пенсию по инвалидности?

Пенсию назначают военнослужащим, если инвалидность:

наступила во время прохождения службы;

была установлена не позднее чем через три месяца после увольнения;

или возникла позже, но из-за заболевания или последствий службы.

Эти правила определяет закон о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы. Фактически ключевое значение имеет не только само наличие инвалидности, а ее связь с военной службой.

Сколько может получать военный с III группой?

Для лиц с инвалидностью вследствие войны III группы пенсия составляет 60% от суммы денежного обеспечения военного, напоминает ПФУ. Однако на практике выплата редко ограничивается только базовой частью пенсии.

К ней могут добавляться:

повышение в соответствии с постановлениями правительства;

государственная адресная помощь;

дополнительные надбавки;

целевые доплаты.

В результате фактический размер пенсии часто оказывается выше изначально рассчитанной суммы.

Почему государство вводит дополнительные доплаты для военных?

После начала полномасштабной войны система военных пенсий стала одной из самых нагруженных частей социальной сферы. Государство постепенно расширяет механизмы поддержки ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны, поскольку базовая формула пенсии не всегда позволяет обеспечить достаточный уровень дохода.

Именно поэтому правительство начало активнее использовать:

адресные доплаты;

минимальные гарантированные выплаты;

специальные надбавки для ветеранов войны.

Для лиц с III группой инвалидности государство гарантирует минимальный уровень пенсионного обеспечения. Если после всех начислений сумма не достигает установленного порога, Пенсионный фонд добавляет адресную помощь.

Почему III группа часто получает меньшие выплаты?

Эксперты обращают внимание, что именно люди с III группой инвалидности чаще всего сталкиваются с относительно низкими пенсионными выплатами по сравнению с I и II группами.

Справочно! Причина в том, что законодательство привязывает размер пенсии к степени утраты трудоспособности. Для III группы коэффициент ниже, то соответственно и базовая пенсия меньше.

Поэтому значительную роль для таких военных начинают играть:

надбавки;

статус участника боевых действий;

доплаты за особые заслуги;

адресная помощь.

Фактически современная система военных пенсий все больше строится не только вокруг основной пенсии, а вокруг комплекса различных компенсаций и социальных гарантий.

Стоит ли военным с III группой инвалидности выбирать пенсию по возрасту?