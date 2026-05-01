Можно ли увеличить пенсию, если продолжить работать

Некоторые пенсионеры продолжают работать, несмотря на выход на заслуженный отдых. Соответственно, они приобретают новый стаж. Как именно это влияет на пенсию, читайте дальше.

К чему приведет работа после выхода на пенсию?

Если лицо приобретет достаточно стажа, ему пересчитают пенсию, сообщает ПФУ.

Однако для осуществления этого перерасчета, нужно приобрести не менее 24 месяцев страхового стажа:

после назначения;

или же предыдущего перерасчета пенсии.

Важно! Перерасчет пенсии осуществляется с учетом дохода с которого исчислена пенсия.

Пенсия может исчисляться с того заработка, с учетом которого пенсия уже исчислена, или, если целесообразно, может учитываться в том числе заработок, который человек получал, работая после назначения / предыдущего перерасчета пенсии,

– отмечает ПФУ.

Заметим, перерасчет может происходить и если лицо приобрело менее 24 месяцев стажа. Но для этого нужно, чтобы с предыдущего перерасчета или назначения прошло не менее 2 лет.

О чем работающий пенсионер должен сообщать ПФУ?

Пенсионер должен извещать Пенсионный фонд о трудоустройстве и увольнении с работы. Это необходимо сделать в течение 10 дней, сообщает ПФУ.

Необходимость уведомления о трудоустройстве или увольнении с работы связана с тем, что к пенсии могут устанавливаться определенные доплаты, надбавки или повышения, которые предусмотрены только неработающим пенсионерам,

– указывает ПФУ.

Соответственно, если при трудоустройстве, вы не сообщаете ПФУ об изменениях, то вам могут начислить чрезмерные выплаты. Например, с учетом доплат, предоставляемых только неработающим пенсионерам. Эти средства придется вернуть в добровольном или принудительном порядке.

Аналогичные правила действуют и для начала или окончания предпринимательской деятельности. Об этом также необходимо сообщать в Пенсионный фонд.

Что еще важно знать о перерасчете для работающих пенсионеров?