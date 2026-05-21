Какая сейчас действует формула для расчета пенсии?

В Украине есть определенная формула для расчета пенсии. Сейчас это: П = Зп х Кс, сообщает Пенсионный фонд.

Расшифровывается она так:

Зп – заработная плата (доход) застрахованного лица, согласно статье 40 Закона, из которой исчисляется пенсия;

Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

Зп это не просто заработная плата. Так обозначается другое значение, что высчитывается как средний показатель зарплаты по стране за последние 3 года, умноженный на индивидуальный коэффициент заработной платы.

То есть, фактически, формула выглядит так: П = Зс × Кз × Кс, где:

П – размер пенсии;

Зс – средняя заработная плата за последние 3 календарных года перед выходом на заслуженный отдых;

Кз – коэффициент зарплаты;

Кс – коэффициент страхового стажа.

Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию сейчас?

Возможность выхода на пенсию зависит от количества приобретенного стажа. Речь идет именно об официальном показателе, сообщает ПФУ,

Сейчас требования следующие:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет , нужно иметь, как минимум – 33 года страхового стажа;

, нужно иметь, как минимум – 33 года страхового стажа; в 63 года минимум – 23 года страхового стажа;

минимум – 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Сколько надо зарабатывать, чтобы иметь пенсию 23 тысячи гривен?

Попробуем подставить актуальные значения в формулу, опираясь на то, что лицо идет на пенсию сейчас. Рассмотрим ситуацию, когда оно выходит на заслуженный отдых как можно раньше, то есть в возрасте 60 лет – при наличии 33 лет страхового стажа.

Коэффициент стажа, в этом случае определим как – 0,33. Соответственно: показатель Зп из первой формулы равен ныне: 23 000 / 0,33. То есть – 69 697 гривен.

Важно! Коэффициент стажа обычно рассчитывается по формуле: (общее количество месяцев стажа*1%) / (100%*12). В то же время есть нюансы, которые могут повлиять на этот показатель. Например, наличие льготного стажа.

Это не конечное значение. Проведем расчеты более точно. Получается, что 69 697 гривен это зарплатный коэффициент умноженный на среднюю заработную плату за последние 3 года, что используется для расчета пенсии.

Продолжим раскладывать значения. Рассмотрим пример, где показатель средней заработной платы, что используется для определения размера пенсии, составляет – 17 482,87 гривны. Это актуальное значение именно для выхода на пенсию в 2026, году, сообщает ПФУ. То есть, оно учитывает данные за 2023, 2024, 2025 годы. Соответственно, коэффициент зарплаты: 69 697 / 17 482,87 = 4.

На что указывает индивидуальный коэффициент заработной платы?

Индивидуальный коэффициент зарплаты показывает, насколько официальная зарплата человека была выше или ниже средней по стране именно в этот период. То есть, пенсию 23 тысячи гривен можно будет получить, если доход лица примерно в 4 раза больше среднего по стране.

Обратите внимание! Указанный коэффициент показывает соотношение между официальной зарплатой человека за каждый отработанный месяц и средней заработной платой по стране за тот же период.

Нужно понимать, что для пенсии около 23 тысяч гривен человек должен много лет иметь официальный доход значительно выше среднего по стране и полный страховой стаж. Но точный размер пенсионной выплаты все же зависит от многих параметров и не определяется только текущей зарплатой.

Что важно знать об официальном доходе, чтобы получить большую пенсию?