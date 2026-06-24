Какой будет пенсия при стаже 29 лет в 2026 году

Размер пенсии зависит не только от страхового стажа. Также чрезвычайно важны доход и время выхода на заслуженный отдых.

Каков размер пенсии при стаже 29 лет?

При стаже 29 лет в 2026 году можно выйти на пенсию, сообщает ПФУ.

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Для того чтобы сделать это в 60 лет, стажа недостаточно. Ведь в этом случае минимальное требование – 33 года страхового стажа.

А вот в 63 года минимум для выхода на заслуженный отдых на данный момент составляет 23 года. Соответственно, имея 29 лет стажа, человек выйдет на пенсию именно в этом возрасте.

Также при расчетах учтём, что:

у человека был доход в размере 15 тысяч гривен;

гражданин выходит на пенсию на общих условиях.

Обратите внимание! Расчеты выполнены с помощью пенсионного калькулятора.

Если учитывать приведенные данные, пенсия в этом случае составит примерно 5,6 тысячи гривен.



Какова пенсия при доходе 15 тысяч гривен и стаже 29 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

Напомним, пенсии украинцев могут увеличиваться благодаря различным доплатам. Например, по возрасту. Она начисляется автоматически гражданам старше 70 лет. В настоящее время размер такой доплаты составляет 300 – 570 гривен.