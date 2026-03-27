Какая будет пенсия, если приобрел только 20 лет стажа
- В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 33 года стажа, в 63 года - 23 года стажа, а в 65 лет - 15 лет стажа.
- При стаже 20 лет и доходе 10 тысяч гривен, пенсия в 65 лет будет составлять примерно 2,5 тысячи гривен, но с учетом минимума ПФУ она составит 3 406 гривен.
Стаж влияет не только на сумму пенсии. Также этот показатель является решающим при определении времени выхода на заслуженный отдых. Когда можно уйти на пенсию в 2026, читайте далее.
Какое количество стажа нужно, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?
В 2026 году минимумы для выхода на заслуженный отдых изменились, сообщает Пенсионный фонд.
Сейчас минимумы, в зависимости от возраста следующие:
- чтобы уйти на пенсию в 60 лет в 2026 нужно иметь как минимум – 33 года страхового стажа;
- для выхода на пенсию в 63 года минимальное количество – 23 года стажа;
- в 65 лет – 15 лет стажа.
Какой размер пенсии при стаже 20 лет?
При стаже 20 лет, человек может уйти на пенсию в 65 лет. Рассчитаем пенсионную выплату с учетом таких факторов:
- лицо имело доход – 10 тысяч гривен;
- и идет на пенсию на общих условиях.
При указанных условиях, пенсия в 65 лет будет составлять ориентировочно – 2,5 тысячи гривен.
Какая пенсия при зарплате 10 тысяч и официальном стаже 20 лет / Скриншот Пенсионный фонд
Однако в реальности эта выплата будет больше. Дело в том, что ПФУ ее дотянет до определенного минимального значения в таком случае – 3 406 гривен, сообщает Пенсионный фонд.
Важно! Все расчеты происходят через пенсионный калькулятор.
Что важно знать будущим пенсионерам сейчас?
Кроме непосредственно пенсии, пенсионеры могут получить разного рода доплаты. Например, по возрасту. Такая доплата предоставляется гражданам старше 70 лет и варьируется в пределах 300 – 570 гривен.
Не весь стаж может засчитываться в общее количество. Речь идет, в частности, о периодах, когда лицо работало не официально. Сейчас в страховой стаж засчитывается время, за которое уплачен ЕСВ.
Требования к стажу будут меняться до 2028 года. Речь идет о минимумах, установленных для 60 и 63 лет.