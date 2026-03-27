Какая будет пенсия, если приобрел только 20 лет стажа
27 марта, 09:01
Какая будет пенсия, если приобрел только 20 лет стажа

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 33 года стажа, в 63 года - 23 года стажа, а в 65 лет - 15 лет стажа.
  • При стаже 20 лет и доходе 10 тысяч гривен, пенсия в 65 лет будет составлять примерно 2,5 тысячи гривен, но с учетом минимума ПФУ она составит 3 406 гривен.

Стаж влияет не только на сумму пенсии. Также этот показатель является решающим при определении времени выхода на заслуженный отдых. Когда можно уйти на пенсию в 2026, читайте далее.

Какое количество стажа нужно, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?

В 2026 году минимумы для выхода на заслуженный отдых изменились, сообщает Пенсионный фонд.

Читайте также Какая будет пенсия, если имеешь 30 лет стажа

Сейчас минимумы, в зависимости от возраста следующие:

  • чтобы уйти на пенсию в 60 лет в 2026 нужно иметь как минимум – 33 года страхового стажа;
  • для выхода на пенсию в 63 года минимальное количество – 23 года стажа;
  • в 65 лет – 15 лет стажа.

Какой размер пенсии при стаже 20 лет?

При стаже 20 лет, человек может уйти на пенсию в 65 лет. Рассчитаем пенсионную выплату с учетом таких факторов:

  • лицо имело доход – 10 тысяч гривен;
  • и идет на пенсию на общих условиях.

При указанных условиях, пенсия в 65 лет будет составлять ориентировочно – 2,5 тысячи гривен.


Какая пенсия при зарплате 10 тысяч и официальном стаже 20 лет / Скриншот Пенсионный фонд

Однако в реальности эта выплата будет больше. Дело в том, что ПФУ ее дотянет до определенного минимального значения в таком случае – 3 406 гривен, сообщает Пенсионный фонд.

Важно! Все расчеты происходят через пенсионный калькулятор.

Что важно знать будущим пенсионерам сейчас?

  • Кроме непосредственно пенсии, пенсионеры могут получить разного рода доплаты. Например, по возрасту. Такая доплата предоставляется гражданам старше 70 лет и варьируется в пределах 300 – 570 гривен.

  • Не весь стаж может засчитываться в общее количество. Речь идет, в частности, о периодах, когда лицо работало не официально. Сейчас в страховой стаж засчитывается время, за которое уплачен ЕСВ.

  • Требования к стажу будут меняться до 2028 года. Речь идет о минимумах, установленных для 60 и 63 лет.