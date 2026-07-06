Какая будет пенсия при зарплате в 20 тысяч гривен

Размер пенсии зависит сразу от нескольких факторов. Важную роль играет количество наработанного стажа. Также необходимо учитывать размер заработной платы, с которой лицо уплачивало страховые взносы.

Каков размер пенсии при зарплате 20 тысяч гривен?

При расчете пенсии рассмотрим ситуацию, когда человек имеет возможность выйти на пенсию как можно раньше. То есть, по состоянию на 2026 год – в 60 лет, пишет 24 Канал.

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Как отмечает ПФУ, в настоящее время минимальный стаж для выхода на пенсию в указанном возрасте составляет 33 года. Также при расчетах учтем, что на заслуженный отдых гражданин выходит на общих условиях.

Важно! Расчеты производятся с помощью пенсионного калькулятора.

При указанных условиях в 2026 году пенсия составит ориентировочно 7,2 тысячи гривен.



Какая пенсия при зарплате 20 тысяч в 2026 году / Скриншот Пенсионного калькулятора

Отметим, что в настоящее время для расчета пенсии используется следующая формула: П = Зп × Кс × Кз, где:

П – размер пенсии;

– размер пенсии; Зп – средняя зарплата по Украине за 3 последних года, предшествующих году обращения за назначением пенсии;

– средняя зарплата по Украине за 3 последних года, предшествующих году обращения за назначением пенсии; Кз – индивидуальный коэффициент заработной платы;

индивидуальный коэффициент заработной платы; Кс – коэффициент страхового стажа.

Соответственно, расчеты для 2026 могут оказаться неактуальными уже в последующие годы. Ведь, например, будет использоваться другой показатель средней заработной платы.

Напомним, требования к продолжительности стажа зависят именно от возраста человека. По состоянию на 2026 год выйти на пенсию в 63 года можно, имея 23 года страхового стажа. Для 65 минимум – 15 лет страхового стажа.