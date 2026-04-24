Пенсия в размере 20 тысяч гривен: как такую получить

Размер пенсии зависит от стажа. Также важную роль играет доход, который имел человек. Как получить пенсию не менее 20 тысяч гривен, читайте дальше.

Как рассчитывается пенсия?

Пенсия рассчитывается по установленной формуле. Сейчас она такова: П = Зп х Кс, сообщает Пенсионный фонд.

Читайте также Коммуналка стала бесплатной для пенсионеров: кто не будет платить за газ и свет

Зп в этой формуле – это заработная плата или доход, который учитывается при расчетах. А Кс – коэффициент страхового стажа, который имеет застрахованное лицо.

Для того, чтобы пойти на пенсию, человек должен приобрести достаточно стажа. Минимумы, по состоянию на 2026 год, такие:

чтобы уйти на пенсию в 60, этом году нужно приобрести не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года – 23 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа, сообщает ПФУ

Как получить пенсию 20 тысяч?

Рассмотрим ситуацию, когда лицо имеет возможность уйти на пенсию раньше – в 60 лет. Это можно сделать, например, имея 35 лет стажа.

Важно! Расчеты проводим с учетом, что пенсия составляет – 20 тысяч гривен.

Подставим указанные значения в формулу: Зп = П / Кс. Получится, что заработная плата должна составлять 20 тысяч / 0,35. То есть, ориентировочно – 57 тысяч гривен.

Что еще должны знать украинцы о пенсии?