Как рассчитывается пенсия?

Пенсия рассчитывается по установленной формуле. Сейчас она такова: П = Зп х Кс, сообщает Пенсионный фонд.

Читайте также Коммуналка стала бесплатной для пенсионеров: кто не будет платить за газ и свет

Зп в этой формуле – это заработная плата или доход, который учитывается при расчетах. А Кс – коэффициент страхового стажа, который имеет застрахованное лицо.

Для того, чтобы пойти на пенсию, человек должен приобрести достаточно стажа. Минимумы, по состоянию на 2026 год, такие:

чтобы уйти на пенсию в 60, этом году нужно приобрести не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года – 23 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа, сообщает ПФУ

Как получить пенсию 20 тысяч?

Рассмотрим ситуацию, когда лицо имеет возможность уйти на пенсию раньше – в 60 лет. Это можно сделать, например, имея 35 лет стажа.

Важно! Расчеты проводим с учетом, что пенсия составляет – 20 тысяч гривен.

Подставим указанные значения в формулу: Зп = П / Кс. Получится, что заработная плата должна составлять 20 тысяч / 0,35. То есть, ориентировочно – 57 тысяч гривен.

Что еще должны знать украинцы о пенсии?