Какая будет пенсия при стаже 30 лет в 2026 году

Размер пенсии зависит от дохода, который имел человек. Также весомую роль играет стаж. Не стоит отбрасывать и влияние других факторов, в частности, обстоятельств выхода на заслуженный отдых.

Сколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию сейчас?

В 2026 году минимумы стажа для выхода на пенсию изменились. Эти значения зависят от возраста, сообщает ПФУ.

В этом году минимумы следующие:

для выхода на пенсию в 60 лет, теперь нужно иметь, как минимум 33 года страхового стажа;

теперь нужно иметь, как минимум 33 года страхового стажа; в 63 года – 23 года страхового стажа;

– 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Какой будет размер пенсии при 30 годах стажа?

30 лет стажа недостаточно, чтобы уйти на пенсию в 60 лет. В то же время это можно сделать в 63 и 65.

При расчетах учтем, что:

лицо выходит на пенсию на общих условиях;

имело доход 10 тысяч гривен.

В таком случае, в 63 года пенсионная выплата лица будет составлять примерно – 3,9 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при стаже 30 лет и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 65 будет уйти на пенсию несколько выгоднее. В таком случае выплата будет составлять ориентировочно – 4,3 тысячи гривен.



Какая будет пенсия, если проработал 30 лет и имел доход 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что еще важно знать пенсионерам сейчас?