Какая будет пенсия при стаже 30 лет в 2026 году
- В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь минимум 33 года стажа; в 63 года – 23 года; в 65 лет – 15 лет стажа.
- С доходом 10 тысяч гривен, пенсия при 30 годах стажа в 63 года будет составлять примерно 3,9 тысячи гривен, а в 65 лет – 4,3 тысячи гривен.
Размер пенсии зависит от дохода, который имел человек. Также весомую роль играет стаж. Не стоит отбрасывать и влияние других факторов, в частности, обстоятельств выхода на заслуженный отдых.
Сколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию сейчас?
В 2026 году минимумы стажа для выхода на пенсию изменились. Эти значения зависят от возраста, сообщает ПФУ.
В этом году минимумы следующие:
- для выхода на пенсию в 60 лет, теперь нужно иметь, как минимум 33 года страхового стажа;
- в 63 года – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Какой будет размер пенсии при 30 годах стажа?
30 лет стажа недостаточно, чтобы уйти на пенсию в 60 лет. В то же время это можно сделать в 63 и 65.
При расчетах учтем, что:
- лицо выходит на пенсию на общих условиях;
- имело доход 10 тысяч гривен.
В таком случае, в 63 года пенсионная выплата лица будет составлять примерно – 3,9 тысячи гривен.
Какая будет пенсия при стаже 30 лет и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
В 65 будет уйти на пенсию несколько выгоднее. В таком случае выплата будет составлять ориентировочно – 4,3 тысячи гривен.
Какая будет пенсия, если проработал 30 лет и имел доход 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Что еще важно знать пенсионерам сейчас?
Пенсионеры имеют возможность увеличить свою выплату. Это происходит, благодаря доплатам. В частности, по возрасту. Сейчас эта надбавка предоставляется пенсионерам старше 70 лет, если их пенсия менее – 10 340,35 гривны.
При расчете пенсии, могут засчитать не весь стаж. Речь идет о периодах, когда лицо не работало официально. Если стаж не подтвержден, его не досчитывают до общего количества.