Сколько надо зарабатывать для пенсии в размере 13 тысяч гривен

Размер пенсии является следствием совокупности факторов. Весомую роль играет именно количество приобретенного страхового стажа. Также чрезвычайно важен доход, который имел человек и средняя заработная плата по стране за последние 3 года.

По какой формуле определяется пенсия?

Пенсия в Украине определяется по стандартной формуле: П = Зп х Кс, сообщает Пенсионный фонд.

Расшифровывается она как:

Зп – заработная плата или доход застрахованного лица, согласно статье 40 Закона, из которой исчисляется пенсия;

Кс – коэффициент страхового стажа этого же застрахованного лица.

Зп это не стандартная заработная плата. А показатель, что рассчитывается как умножение:

индивидуального коэффициента заработной платы;

на средний показатель зарплаты по стране за последние 3 года.

Соответственно, полная формула расчета пенсии выглядит так: П = Зс × Кз × Кс, эти значения расшифровываются следующим образом:

Зс – средняя заработная плата за последние 3 календарных года перед тем, как лицо выходит на пенсию;

Кз – коэффициент зарплаты;

Кс – коэффициент страхового стажа

Как стаж влияет на возможность выхода на пенсию в 2026 году?

Для выхода на пенсию есть определенные минимумы стажа, которые нужно приобрести, сообщает ПФУ.

В зависимости от возраста, эти требования следующие:

для выхода на пенсию в 60 лет, нужно иметь, как минимум – 33 года страхового стажа;

в 63 года – 23 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Какой надо иметь заработок, чтобы получить пенсию 13 тысяч гривен?

Рассмотрим ситуацию, когда лицо идет на пенсию как можно раньше. То есть, в 2026 году, имея 33 года страхового стажа.

Коэффициент стажа рассчитывается по формуле: (общее количество месяцев стажа*1%) / (100%*12). В нашем случае, это значение устанавливается на уровне – 0,33.

Обратите внимание! Существуют случаи, когда этот показатель рассчитывается по-другому. Например, если речь идет о – льготном стаже.

Если подставить значения, которые нам уже известны, получится, что Зп = 13 000 / 0,33. То есть – 39 393 гривны.

Продолжим раскладывать формулу в дальнейшем. На данный момент мы уже знаем, что: 39 393 = Зс х Кз.

В 2026 году показатель средней заработной платы, который используется для определения размера пенсии – 17 482,87 гривны, сообщает ПФУ. Учтем его и перевернем формулу. Получится, что индивидуальный коэффициент зарплаты это 39 393 / 17 482,87 = 2.

Обратите внимание! Индивидуальный коэффициент зарплаты показывает, насколько официальная зарплата лица выше или ниже средней по стране в этот период. По формуле, этот показатель является соотношением официальной зарплатой человека (данные берутся за каждый месяц) и средней зарплатой по стране за тот же период.

Соответственно, чтобы получить пенсию примерно 13 тысяч гривен, нужно иметь доход, что минимум вдвое превышает средний по стране. Однако и это не гарантия. Ведь размер пенсии является следствием совокупности многих факторов.

Что еще важно знать о стаже?