За якою формулою визначається пенсія?

Пенсія в Україні визначається за стандартною формулою: П = Зп х Кс, повідомляє Пенсійний фонд.

Розшифровується вона як:

Зп – заробітна плата чи дохід застрахованої особи, згідно зі статтею 40 Закону, з якої обчислюється пенсія;

Кс – коефіцієнт страхового стажу цієї ж застрахованої особи.

Зп це не стандартна заробітна плата. А показник, що розраховується як множення:

індивідуального коефіцієнта заробітної плати;

на середній показник зарплати по країні за останні 3 роки.

Відповідно, повна формула розрахунку пенсії виглядає так: П = Зс × Кз × Кс, ці значення розшифровуються наступним чином:

Зс – середня заробітна плата за останні 3 календарні роки перед тим, як особа виходить на пенсію;

Кз – коефіцієнт зарплати;

Кс – коефіцієнт страхового стажу

Як стаж впливає на можливість виходу на пенсію у 2026 році?

Для виходу на пенсію є визначені мінімуми стажу, які потрібно набути, повідомляє ПФУ.

Залежно від віку, ці вимоги такі:

для виходу на пенсію в 60 років, потрібно мати, як мінімум – 33 роки страхового стажу;

в 63 роки – 23 роки страхового стажу;

в 65 років – 15 років страхового стажу.

Який треба мати заробіток, щоб отримати пенсію 13 тисяч гривень?

Розглянемо ситуацію, коли особа йде на пенсію якнайраніше. Тобто, у 2026 році, маючи 33 роки страхового стажу.

Коефіцієнт стажу розраховується за формулою: (загальна кількість місяців стажу*1%) / (100%*12). У нашому випадку, це значення встановлюється на рівні – 0,33.

Зауважте! Існують випадки, коли цей показник розраховується по-іншому. Наприклад, якщо йдеться про – пільговий стаж.

Якщо підставити значення, які нам вже відомі, вийде, що Зп = 13 000 / 0,33. Тобто – 39 393 гривні.

Продовжимо розкладати формулу надалі. Наразі ми уже знаємо, що: 39 393 = Зс х Кз.

У 2026 році показник середньої заробітної плати, який використовується для визначення розміру пенсії – 17 482,87 гривні, повідомляє ПФУ. Врахуємо його та перевернемо формулу. Вийде, що індивідуальний коефіцієнт зарплати це 39 393 / 17 482,87 = 2.

Зверніть увагу! Індивідуальний коефіцієнт зарплати показує, наскільки офіційна зарплата особи вища чи нижча за середню по країні у цей період. За формулою, цей показник є співвідношенням офіційною зарплатою людини (дані беруться за кожен місяць) та середньою зарплатою по країні за той же період.

Відповідно, аби отримати пенсію приблизно 13 тисяч гривень, потрібно мати дохід, що щонайменше вдвічі перевищує середній по країні. Проте і це не гарантія. Адже розмір пенсії є наслідком сукупності багатьох факторів.

