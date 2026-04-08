Сколько надо зарабатывать, чтобы иметь пенсию 18 тысяч гривен

Размер пенсии определяется с учетом сразу нескольких факторов. В частности, весомую роль играет количество приобретенного стажа. Также чрезвычайно важным является доход.

Как рассчитывается пенсия?

Пенсия рассчитывается, согласно с определенной формулой, сообщает Пенсионный фонд.

Сейчас формула такова: П = Зп х Кс.

Расшифровка этих значений такова:

П – размер пенсии в гривне;

Зп – заработная плата из которой исчисляется пенсия;

Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

Заметим, коэффициент страхового стажа также определяется по отдельной формуле: Кс = (См х Вс) / (100% х 12).

Эта формула уже расшифровывается так:

Кс – коэффициент страхового стажа;

См – сумма месяцев страхового стажа;

Вс – величина оценки одного года страхового стажа в процентах, что за период участия в солидарной системе равна – 1%.

Какая должна быть зарплата для пенсии 18 тысяч гривен?

Проведем расчеты, согласно формуле приведенной выше. Рассмотрим ситуацию, когда человек может выйти на пенсию как можно быстрее.

В 2026 году это возраст 60 лет. Но только при наличии как минимум 33 лет страхового стажа, сообщает Пенсионный фонд.

В таком случае коэффициент стажа составит – 0,33. А теперь подставим значения:

18 тысяч = Зп х 0,33. То есть, средний доход в течение жизни должен составлять 18 тысяч / 0,33 = 54,6 тысячи гривен.

