Сколько надо зарабатывать, чтобы иметь пенсию 18 тысяч гривен
- Для получения пенсии в размере 18 тысяч гривен нужно иметь средний доход 54,6 тысячи гривен.
- Коэффициент страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет в 2026 году составляет 0,33 при наличии 33 лет стажа.
Размер пенсии определяется с учетом сразу нескольких факторов. В частности, весомую роль играет количество приобретенного стажа. Также чрезвычайно важным является доход.
Как рассчитывается пенсия?
Пенсия рассчитывается, согласно с определенной формулой, сообщает Пенсионный фонд.
Читайте также Какая будет пенсия, если проработал 27 лет
Сейчас формула такова: П = Зп х Кс.
Расшифровка этих значений такова:
- П – размер пенсии в гривне;
- Зп – заработная плата из которой исчисляется пенсия;
- Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.
Заметим, коэффициент страхового стажа также определяется по отдельной формуле: Кс = (См х Вс) / (100% х 12).
Эта формула уже расшифровывается так:
- Кс – коэффициент страхового стажа;
- См – сумма месяцев страхового стажа;
- Вс – величина оценки одного года страхового стажа в процентах, что за период участия в солидарной системе равна – 1%.
Какая должна быть зарплата для пенсии 18 тысяч гривен?
Проведем расчеты, согласно формуле приведенной выше. Рассмотрим ситуацию, когда человек может выйти на пенсию как можно быстрее.
В 2026 году это возраст 60 лет. Но только при наличии как минимум 33 лет страхового стажа, сообщает Пенсионный фонд.
В таком случае коэффициент стажа составит – 0,33. А теперь подставим значения:
18 тысяч = Зп х 0,33. То есть, средний доход в течение жизни должен составлять 18 тысяч / 0,33 = 54,6 тысячи гривен.
Что еще должны знать пенсионеры в 2026 году?
Для другого возраста, также установлены минимумы стажа. Для 63 лет – это 23 года страхового стажа. А в 65 – 15 лет страхового стажа.
Стаж может быть зачислен не в полном объеме. Например, так происходит, когда лицо работало неофициально.
Стаж можно докупить. Один месяц стоит – 1 902,34 гривны. А покупка года обойдется в – 22 828,08 гривны.