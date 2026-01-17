Пенсия по II группе инвалидности: какой размер выплат в 2026 году
- В 2026 году минимальная пенсия для лиц с инвалидностью II группы варьируется, для гражданских лиц это 90% пенсии по возрасту, а для участников Чернобыльской катастрофы - не менее 7 884,57 гривен.
- Военнослужащие со II группой инвалидности получают 80% денежного обеспечения в случае инвалидности, связанной с боевыми действиями, но не менее 13 822 гривен; для других военных это 60% денежного обеспечения.
Государство продолжает обеспечивать лиц с инвалидностью финансовой поддержкой, в частности пенсиями, денежными пособиями и социальными льготами. Особое внимание уделяется именно размеру пенсионных выплат, которые зависят от группы инвалидности и индивидуальных обстоятельств получателя.
Какая пенсия по инвалидности в 2026 году?
В 2026 году минимальная пенсия для лиц с инвалидностью II группы значительно варьируется в зависимости от категории получателя и причин потери трудоспособности, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
- Для гражданских лиц размер выплаты составляет 90% пенсии по возрасту, что определяется индивидуально с учетом страхового стажа и условий установления инвалидности.
- Для лиц, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, минимальная пенсия II группы в 2026 году составляет не менее 7 884,57 гривны.
- Ликвидаторы аварии на ЧАЭС получают выплаты на уровне 80% средней заработной платы за предыдущий год, что с 1 марта 2025 года равна 13 989,28 гривны.
Какой размер пенсии военнослужащих с инвалидностью?
Военнослужащие со II группой инвалидности получают пенсию независимо от страхового стажа, если инвалидность наступила во время службы или в течение трех месяцев после увольнения.
В случае инвалидности, связанной с боевыми действиями, выплата составляет 80% денежного обеспечения, но не менее 13 822 гривен. Для других военных пенсия устанавливается на уровне 60% денежного обеспечения, уточнили в ПФУ.
От чего зависит размер пенсии по инвалидности?
Размер пенсии по инвалидности II группы для гражданских лиц определяется страховым стажем и возрастом на момент установления инвалидности. Страховой стаж должен составлять от 1 до 15 лет.
Справочно: Группа инвалидности определяет процент от пенсии по возрасту: I группа получает 100%, II группа – 90%, а III группа – 50%.
Пенсия начисляется с даты установления инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев. Впрочем в случае более позднего обращения – с даты подачи заявления.
Важно! Выплаты продолжаются в течение всего срока, на который установлена инвалидность.
Какая есть государственная поддержка лиц с инвалидностью?
Кроме пенсионных и денежных выплат, лица с инвалидностью в Украине имеют право на широкий спектр социальных гарантий (льгот). Речь идет об обеспечении реабилитационными услугами, доступ к медицинскому обслуживанию, санаторно-курортного лечения, технических и других средств реабилитации, а также о различных видах льгот.
В частности на оплату жилищно-коммунальных услуг, проезд и медикаменты. В случаях, когда состояние здоровья не позволяет самостоятельно реализовывать свои права, законодательство предусматривает возможность оформления опеки или попечительства.
Пользоваться указанными выплатами и льготами можно только при наличии официального документа, подтверждающего установление инвалидности и ее группы, выданного уполномоченным органом. Именно этот документ является основанием для назначения пенсии, предоставления социальных услуг и реализации других предусмотренных государством форм поддержки.