Пенсія за II групою інвалідності: який розмір виплат у 2026 році

Держава продовжує забезпечувати осіб з інвалідністю фінансовою підтримкою, зокрема пенсіями, грошовими допомогами та соціальними пільгами. Особлива увага приділяється саме розміру пенсійних виплат, які залежать від групи інвалідності та індивідуальних обставин отримувача.

Яка пенсія по інвалідності у 2026 році?

У 2026 році мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю II групи значно варіюється залежно від категорії отримувача та причин втрати працездатності, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Для цивільних осіб розмір виплати складає 90% пенсії за віком, що визначається індивідуально з урахуванням страхового стажу та умов встановлення інвалідності.

Для осіб, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, мінімальна пенсія II групи у 2026 році становить не менше 7 884,57 гривні.

Ліквідатори аварії на ЧАЕС отримують виплати на рівні 80% середньої заробітної плати за попередній рік, що з 1 березня 2025 року дорівнює 13 989,28 гривні.

Який розмір пенсії військовослужбовців з інвалідністю?

Військовослужбовці з II групою інвалідності отримують пенсію незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність настала під час служби або протягом трьох місяців після звільнення.

У разі інвалідності, пов’язаної з бойовими діями, виплата становить 80% грошового забезпечення, але не менше 13 822 гривень. Для інших військових пенсія встановлюється на рівні 60% грошового забезпечення, уточнили у ПФУ.

Від чого залежить розмір пенсії по інвалідності?

Розмір пенсії по інвалідності II групи для цивільних осіб визначається страховим стажем та віком на момент встановлення інвалідності. Страховий стаж має становити від 1 до 15 років.

Довідково: Група інвалідності визначає відсоток від пенсії за віком: I група отримує 100%, II група – 90%, а III група – 50%.

Пенсія нараховується з дати встановлення інвалідності, якщо заява подана протягом трьох місяців. Втім у разі пізнішого звернення – з дати подання заяви.

Важливо! Виплати продовжуються протягом усього терміну, на який встановлено інвалідність.

Яка є державна підтримка осіб з інвалідністю?