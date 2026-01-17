Пенсія за II групою інвалідності: який розмір виплат у 2026 році
- У 2026 році мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю II групи варіюється, для цивільних осіб це 90% пенсії за віком, а для учасників Чорнобильської катастрофи - не менше 7 884,57 гривень.
- Військовослужбовці з II групою інвалідності отримують 80% грошового забезпечення у разі інвалідності, пов’язаної з бойовими діями, але не менше 13 822 гривень; для інших військових це 60% грошового забезпечення.
Держава продовжує забезпечувати осіб з інвалідністю фінансовою підтримкою, зокрема пенсіями, грошовими допомогами та соціальними пільгами. Особлива увага приділяється саме розміру пенсійних виплат, які залежать від групи інвалідності та індивідуальних обставин отримувача.
Яка пенсія по інвалідності у 2026 році?
У 2026 році мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю II групи значно варіюється залежно від категорії отримувача та причин втрати працездатності, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.
- Для цивільних осіб розмір виплати складає 90% пенсії за віком, що визначається індивідуально з урахуванням страхового стажу та умов встановлення інвалідності.
- Для осіб, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, мінімальна пенсія II групи у 2026 році становить не менше 7 884,57 гривні.
- Ліквідатори аварії на ЧАЕС отримують виплати на рівні 80% середньої заробітної плати за попередній рік, що з 1 березня 2025 року дорівнює 13 989,28 гривні.
Який розмір пенсії військовослужбовців з інвалідністю?
Військовослужбовці з II групою інвалідності отримують пенсію незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність настала під час служби або протягом трьох місяців після звільнення.
У разі інвалідності, пов’язаної з бойовими діями, виплата становить 80% грошового забезпечення, але не менше 13 822 гривень. Для інших військових пенсія встановлюється на рівні 60% грошового забезпечення, уточнили у ПФУ.
Від чого залежить розмір пенсії по інвалідності?
Розмір пенсії по інвалідності II групи для цивільних осіб визначається страховим стажем та віком на момент встановлення інвалідності. Страховий стаж має становити від 1 до 15 років.
Довідково: Група інвалідності визначає відсоток від пенсії за віком: I група отримує 100%, II група – 90%, а III група – 50%.
Пенсія нараховується з дати встановлення інвалідності, якщо заява подана протягом трьох місяців. Втім у разі пізнішого звернення – з дати подання заяви.
Важливо! Виплати продовжуються протягом усього терміну, на який встановлено інвалідність.
Яка є державна підтримка осіб з інвалідністю?
Окрім пенсійних і грошових виплат, особи з інвалідністю в Україні мають право на широкий спектр соціальних гарантій (пільг). Йдеться про забезпечення реабілітаційними послугами, доступ до медичного обслуговування, санаторно-курортного лікування, технічних та інших засобів реабілітації, а також про різні види пільг.
Зокрема на оплату житлово-комунальних послуг, проїзд і медикаменти. У випадках, коли стан здоров’я не дозволяє самостійно реалізовувати свої права, законодавство передбачає можливість оформлення опіки або піклування.
Користуватися зазначеними виплатами та пільгами можна лише за наявності офіційного документа, що підтверджує встановлення інвалідності та її групи, виданого уповноваженим органом. Саме цей документ є підставою для призначення пенсії, надання соціальних послуг і реалізації інших передбачених державою форм підтримки.