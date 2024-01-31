Raiffeisen Bank повысил один из тарифов в России

С 5 февраля 2024 года в России максимальная комиссия за исходящие переводы в иностранной валюте в другие банки составит 1000 долларов или 1000 евро, согласно пресс-службе Raiffeisen Bank, информирует 24 Канал.

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Для других иностранных валют этот тариф будет составлять эквивалент суммы от 15 до 1000 долларов в валюте, которую используют во время транзакции. В Raiffeisen Bank назвали две причины введения нового максимального тарифа:

Рыночные требования;

Условия работы банков-корреспондентов.

Австрийский банк повысил один из тарифов в России / Скриншот из телеграмма Raiffeisen Bank

К теме! Ранее максимальный размер комиссии за аналогичные транзакции составлял 300 долларов или евро. Такой тариф установили еще в апреле 2023 года вместе с ужесточением условий валютных операций банка.

Добавляют, что изменения не коснутся других условий проведения валютных операций. Напомним, что в мае 2023 года австрийский кредитор заявил, что начала активнее изучать варианты выхода с российского рынка. Однако, как видим, почти через год банк продолжает свою деятельность в России.