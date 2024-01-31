Raiffeisen Bank підвищив один із тарифів у Росії

З 5 лютого 2024 року у Росії максимальна комісія за вихідні перекази в іноземній валюті в інші банки складе 1000 доларів або 1000 євро, згідно з пресслужбою Raiffeisen Bank, інформує 24 Канал.

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Для інших іноземних валют цей тариф буде становити еквівалент суми від 15 до 1000 доларів у валюті, яку використовують під час транзакції. У Raiffeisen Bank назвали дві причини запровадження нового максимального тарифу:

Ринкові вимоги;

Умови роботи банків-кореспондентів.

Австрійський банк підвищив один із тарифів у Росії / Скриншот з телеграму Raiffeisen Bank

До теми! Раніше максимальний розмір комісії за аналогічні транзакції становив 300 доларів або євро. Такий тариф встановили ще у квітня 2023 року разом із посиленням умов валютних операцій банку.

Додають, що зміни не торкнуться інших умов проведення валютних операцій. Нагадаємо, що у травні 2023 року австрійський кредитор заявив, що почала активніше вивчати варіанти виходу з російського ринку. Проте, як бачимо, майже через рік банк продовжує свою діяльність у Росії.