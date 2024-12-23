НБУ определил режим работы банков и СЭП на новогодние праздники

В Нацбанке заявили, что в течение праздничного периода система электронных платежей (СЭП) будет работать круглосуточно и 24/7 с датой текущего календарного дня согласно Технологическому регламенту работы системы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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При этом НБУ учел обращение Государственной казначейской службы Украины относительно установления ограничения на работу в СЭП для этого учреждения в связи с завершением отчетного года. Определили такой порядок работы:

30 декабря 2024 года СЭП будет работать в штатном режиме 24/7. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы НБУ будут работать без внесения изменений в режим.

В то же время платежи в иностранной валюте от Государственной казначейской службы Украины через НБУ и АО "Укрэксимбанк" проводятся до 13:00. Расчеты по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга между Государственной казначейской службой Украины и НБУ в национальной валюте проводятся до 16:00;

31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года СЭП также будет работать в штатном режиме 24/7. Однако через СЭП не будут принимать платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы Украины;

Банковская система Украины будет работать в обычном режиме, как и валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы НБУ.

Кроме того, в НБУ отметили, что банки обязаны заранее подкрепить свои кассы и банкоматы наличностью различных номиналов. Добавляют, что это нужно для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы Украины и надлежащего обслуживания клиентов.